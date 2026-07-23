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Desde noviembre la generación de energía dependería de las termoeléctricas: Grupo Energía Bogotá

El presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, aseguró que el fenómeno de El Niño obligaría a aumentar la generación térmica y alertó que la infraestructura para transportar gas aún es insuficiente.

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Por: Sofía Vargas
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Actualizado: 23 de jul, 2026

El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió que a partir de noviembre el país podría depender en mayor medida de las centrales termoeléctricas para garantizar el suministro de energía, debido a los efectos esperados del fenómeno de El Niño. Según explicó, este escenario hará indispensable contar con suficiente gas para abastecer estas plantas.

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"Probablemente a partir de noviembre vamos a estar dependiendo de las termoeléctricas, y ahí viene la discusión del gas", afirmó. Explicó que Colombia ya perdió la autosuficiencia en este combustible y que será necesario recurrir a importaciones para atender la demanda de generación eléctrica.

Ortega señaló que uno de los principales desafíos está en la infraestructura para transportar ese gas. "La infraestructura todavía no está toda disponible, porque la conexión entre el Caribe y el interior está limitada", indicó. Por ello, insistió en la necesidad de acelerar inversiones tanto en el sistema de transporte de gas como en las redes de transmisión eléctrica para responder al aumento de la demanda durante la temporada seca.

El presidente del GEB también advirtió que las altas temperaturas incrementarán el consumo de electricidad, especialmente en la región Caribe, donde varias subestaciones ya operan por encima de su capacidad. Según dijo, esta situación podría provocar interrupciones del servicio en amplias zonas de la Costa.

Finalmente, aseguró que este panorama también tendría un impacto en las tarifas de energía. "Los precios van a subir, desafortunadamente, el país está colgado en la infraestructura del sector eléctrico", afirmó. Concluyó haciendo un llamado a los usuarios a hacer un uso eficiente de la electricidad durante los meses de mayor calor.

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