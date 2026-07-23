Ex MinAmbiente alerta posible estrés hídrico y presión sobre la salud por fenómeno de El Niño

Los efectos del fenómeno de El Niño en Colombia podrían generar impactos en diferentes regiones del país, debido a las altas temperaturas y al estrés hídrico que se prevé para la población, los cultivos y el ganado, según explicó Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, la experta señaló que las consecuencias de este fenómeno climático no deben analizarse únicamente desde una perspectiva macroeconómica, relacionada con el agua y la energía, sino también desde las particularidades de cada territorio.

"Los efectos multidimensionales de El Niño han estado concentrados en lo macroeconómico: agua y energía, pero no podemos olvidar que somos un país de regiones con diversas altitudes", afirmó Vilardy, quien advirtió que el impacto será diferente dependiendo de las condiciones de cada zona.

La exviceministra de Ambiente alertó que el país enfrentará un escenario de estrés hídrico que podría afectar a la población, diferentes cultivos y al sector ganadero. Además, señaló que las altas temperaturas tendrán efectos sobre trabajadores que desarrollan sus actividades en espacios abiertos.



"Va a haber estrés hídrico para población, muchos cultivos y ganado; el empleo informal es el dominante en muchas ciudades y se verán expuestos a temperaturas que superan el límite para la salud", explicó la profesora de la Universidad de los Andes.

El Niño también impactaría a colegios y servicios de salud

Sandra Vilardy también llamó la atención sobre los efectos que las altas temperaturas podrían generar en los niños y profesores, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas son más extremas y existen dificultades en el suministro de energía eléctrica.

"Niños y profesores necesitan adecuaciones, no solo en horarios, sino para su confort térmico, por ejemplo, en la región Caribe, donde el suministro de energía eléctrica está tan deteriorado", sostuvo la experta.

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De acuerdo con Vilardy, las condiciones climáticas podrían representar una presión adicional para los servicios de salud, por lo que consideró necesario fortalecer el acompañamiento institucional y pidió a los alcaldes prepararse para atender los posibles impactos del fenómeno de El Niño.

"Eso será un peso adicional, además, para el servicio de salud. Tenemos que tener un acompañamiento importante, por eso el llamado a los alcaldes", manifestó durante la entrevista con Mañanas Blu.

Recomiendan evitar exposición al sol durante las horas más calurosas

Ante las altas temperaturas, la exviceministra de Ambiente recomendó a la población adoptar medidas de prevención y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor, especialmente en el caso de personas con condiciones de salud frágiles.

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"El cuidado exige evitar salir de 10 de la mañana a 3-4 de la tarde, sobre todo personas con condiciones de salud frágiles; hay que intentar mantenerse muy frescos dentro de la casa", indicó Vilardy.

La experta también destacó la importancia de mantener una adecuada hidratación y consumir alimentos ligeros, pero nutritivos. Estas recomendaciones cobran especial relevancia en la región Caribe, donde las altas temperaturas pueden representar un desafío adicional para la población.

"La hidratación, comida ligeras pero muy nutritivas, también van a ser muy importantes", agregó la profesora de la Universidad de los Andes, al referirse a las medidas que pueden adoptar los ciudadanos.

El Niño rompe récords de temperatura y genera preocupación

Sandra Vilardy aseguró que el actual fenómeno de El Niño presenta características excepcionales por la magnitud y la rapidez con la que se ha producido el incremento de las temperaturas en diferentes regiones del país.

"Este Niño ha ido rompiendo todos los récords de temperatura. La profundidad del aumento de la temperatura está, en regiones, con 9° por encima de la temperatura promedio", afirmó la exviceministra de Ambiente.

Según explicó, este comportamiento es atípico y se suma a la variabilidad climática que caracteriza a Colombia, por lo que sus efectos podrían sentirse de manera distinta en cada región. La experta sostuvo que el país estaría enfrentando un fenómeno de gran intensidad.

"Estamos por encima de un Niño muy fuerte y eso, en el país, con variabilidad climática, se va a sentir muy diferente", señaló Vilardy.

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Piden al Gobierno preparar una estrategia interinstitucional

Finalmente, la profesora de la Universidad de los Andes pidió que el Gobierno entrante asuma los efectos de El Niño como un asunto que requiere la participación de diferentes sectores y no únicamente del Ministerio de Ambiente.

"Es importante que el Gobierno entrante reconozca que el tema es de diferentes carteras, no solo de la de Ambiente. Necesitamos fortalecer la gestión pública", afirmó Sandra Vilardy.

La exviceministra también advirtió que los efectos del fenómeno climático podrían trascender las fronteras nacionales y afectar las cadenas de suministro, debido a las dificultades que podría enfrentar el Canal de Panamá ante las condiciones climáticas.

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"El Canal de Panamá se va a ver afectado y eso afectará las cadenas de suministros", concluyó Vilardy, quien insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para responder a los impactos multidimensionales de El Niño en Colombia.