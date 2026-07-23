Afinia alerta que demanda de energía en la costa subió 13%: ya hay cortes programados de energía

Municipios del sur de Bolívar, César y Sucre ya están padeciendo cortos racionamientos de energía, no solo las altas temperaturas que se vienen experimentando en el país por la inminencia del Fenómeno del Niño, sino también por el aumento del consumo de energía en hogares y empresas.

Este fue uno de los puntos que se abordó en el Concejo de Medellín, en medio de un debate de control político sobre el estado financiero y de funcionamiento de esta filial de Empresas Públicas de Medellín, con 6 billones de pesos de cartera por parte de usuarios y pérdidas que, en el primer trimestre, alcanzaron los 238 mil millones de pesos.

El gerente del Grupo EPM, John Maya Salazar, expuso cómo ha crecido la demanda de energía en la Costa Atlántica, impactando con mayor eco en esta época que se avecina de sequía.

“La demanda de energía en la costa Atlántica, que es la región del país con las condiciones más complejas, está aumentando entre el 10% y el 12%, crecimiento que llama la atención ya que el promedio general es a aumentar entre el 2% y 3% y a veces lo entendemos. Con unas condiciones de estos calores, pues hay que prender más aire acondicionado, más ventiladores, hay que hacer otras alternativas, más hielo, muchas más cosas que lo que hacen es consumir más energía”, explicó el gerente de EPM.



¿Qué dice Afinia?

Energía/Afinia. Foto: captura de pantalla video suministrado por Afinia.

Por su parte, Ricardo Arango, gerente de Afinia, indicó que son varias las estrategias que se están ejecutando actualmente para frenar este impacto.

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“Nosotros estamos desarrollando varias estrategias que implican los cortes programados, porque la red eléctrica está a tope, es decir, en su capacidad nominal la sobrepasamos y, por lo tanto, los activos de la red están siendo empleados en más de un 120%, 150%, 170%. Los sistemas de protección de la red se disparan para proteger los activos efectivamente”, señaló el líder de Afinia.

Las cifras expuestas durante el debate de control político reflejaron la complejidad de la situación: un índice de recaudo del 80,2%, pérdidas de energía por contrabando del 26,8%, sobrecosto de prestación superior al 47%, una caída patrimonial de más de $1 billón y un saldo pendiente del Gobierno nacional por concepto de opción tarifaria que supera $1 billón.

Durante la sesión también se indagó por la estrategia administrativa “Atenea”, la cual pretende la escisión de la atención del mercado en Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar creando una nueva filial de EPM llamada Energía Atenea, y la posibilidad de extenderla a otros territorios en caso de que sus resultados sean exitosos. Los corporados conocieron el plan técnico presentado por la gerencia de Afinia que busca elevar el recaudo del 80% al 95%.