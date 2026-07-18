Supersalud detecta IPS fantasma en Magdalena que habría reclamado recursos del SOAT

La Superintendencia Nacional de Salud detectó nueve hallazgos durante una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del Magdalena, entre ellos uno de carácter penal y otro disciplinario.

El caso más grave está relacionado con la presunta habilitación irregular de una institución prestadora de servicios de salud, IPS, que, según los hallazgos de la entidad, no existiría físicamente pese a haber sido autorizada para prestar servicios con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

De acuerdo con la Supersalud, la presunta IPS fue habilitada en 2023, durante la administración departamental de Carlos Caicedo. Sin embargo, durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas posteriormente, la entidad no habría sido encontrada físicamente.

#Comunicado

​La #Supersalud destapó un grave caso en el Magdalena: una presunta IPS fantasma que, estando habilitada, no existía físicamente y radicó más de 20 reclamaciones de recursos del SOAT ante la ADRES.



​Exigimos a la Gobernación medidas inmediatas contra la… pic.twitter.com/eQYkuJ7OTi — Supersalud (@Supersalud) July 18, 2026

La situación es considerada especialmente grave porque, según la auditoría, esa institución habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.



La propia ADRES ya habría advertido sobre la situación. Ahora, la información fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen si se presentaron responsabilidades y un eventual detrimento de recursos públicos destinados al sector salud.

Además del caso de la presunta IPS fantasma, la auditoría cuestionó las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena.

Según la Supersalud, esas acciones no habrían sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir con los requisitos legales. Entre los casos mencionados se encuentran algunos centros dedicados a procedimientos estéticos y de belleza.

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La entidad compulsó copias a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades.

Ante los hallazgos, la Superintendencia de Salud también hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para identificar a los prestadores clandestinos.