Supersalud fija límite de una hora para la atención en dispensarios de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que expedirá una circular para establecer que los tiempos de atención en los dispensarios médicos del país no podrán superar una hora.

La decisión fue dada a conocer por el superintendente Daniel Quintero Calle durante una visita de inspección al punto de dispensación del gestor farmacéutico Ladmedis, en Chapinero, Bogotá, donde se registraron filas extensas y usuarios, en su mayoría adultos mayores, con esperas superiores a cuatro horas para reclamar sus medicamentos.

La visita hizo parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la entidad adelanta jornadas de inspección, vigilancia y seguimiento a gestores farmacéuticos y dispensarios para verificar las condiciones de atención, los tiempos de espera, la entrega efectiva de medicamentos, la disponibilidad de tecnologías en salud y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades responsables de la dispensación.

Durante la inspección, los equipos de la Superintendencia también revisaron las condiciones locativas del establecimiento, como la ventilación y la disponibilidad de sanitarios, además de comprobar que la entrega de medicamentos se realizara conforme a las fórmulas médicas expedidas. La entidad identificó aspectos susceptibles de mejora que serán objeto de seguimiento.



El superintendente indicó que, cuando no sea posible entregar los medicamentos dentro del tiempo establecido, las entidades deberán fortalecer mecanismos alternativos, como la entrega a domicilio, con el fin de evitar barreras de acceso para los pacientes.

La Superintendencia Nacional de Salud señaló que continuará intensificando las acciones de inspección y vigilancia en todo el país para verificar el cumplimiento de la nueva directriz y mejorar la oportunidad en la prestación del servicio de dispensación de medicamentos.