Madre denuncia que Nueva EPS en Caldas no autoriza cirugía de pulmón para su hijo en estado crítico

La mamá de Víctor Julián Aguirre Soto, Claudia Patricia Soto Rondoño, denuncia que la Nueva EPS no ha autorizado la remisión del menor de 17 años para una cirugía de pulmón, pese a que permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica de la Clínica de Alta Complejidad de La Dorada, Caldas.

El menor sufrió un accidente de tránsito el pasado 14 de junio en zona rural del municipio de Herveo, Tolima, que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones. Inicialmente fue remitido a Manizales, donde no pudo ser recibido por falta de disponibilidad de camas y de especialistas, por lo que posteriormente fue trasladado a La Dorada.

Actualmente presenta una evolución compleja tras ser sometido a una craniectomía descompresiva, intervención quirúrgica que se realiza para aliviar la presión intracraneal elevada.

De acuerdo con el reporte médico, también cuenta con neumonía multilobar necrotizante bilateral asociada a ventilación mecánica, bacteriemia y empiema por Serratia Marcescens, además de una fístula broncopleural derecha, neumotórax bilateral y requerimiento de traqueostomía, drenajes pleurales y soporte ventilatorio.



El menor también registra antecedentes de choque séptico, anemia y deterioro nutricional. Además continúa bajo ventilación mecánica, tratamiento con antibióticos de amplio espectro, terapia respiratoria y manejo multidisciplinario en la UCI, donde su pronóstico médico es catalogado como muy desfavorable.

Según la madre del menor, Claudia Patricia Soto, la situación cambió cuando el tratamiento dejó de ser cubierto por el SOAT y pasó a ser responsabilidad de la Nueva EPS.

“Él estuvo bien atendido mientras estuvo el SOAT, pero cuando pasó a la Nueva EPS me lo dejaron quieto. Mi hijo necesita una cirugía de pulmón para salvar su vida y hace más de 15 días estamos esperando la remisión. La EPS no me lo mueve, no hace nada y yo no tengo los recursos para pagar esa cirugía”, aseguró.

Publicidad

La familia asegura que el hospital inició el proceso de remisión hace más de dos semanas para que el menor sea valorado por especialistas en cirugía de tórax, neumología y neurocirugía. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible el traslado, ya que, según les han informado, no hay disponibilidad de camas en instituciones de mayor complejidad.

¿Cómo ayudar?

Mientras se espera la remisión del menor y continúan las gestiones ante la Nueva EPS, la familia solicita cualquier apoyo económico para poder afrontar los gastos que ha generado la hospitalización de Víctor Julián Aguirre Soto.

Publicidad

Las personas que deseen realizar una donación pueden hacerlo a través de Nequi, al número 321 441 4695, a nombre de Claudia Patricia Soto, madre del menor.