Bancos de Alimentos gestionan ayuda para familias afectadas por emergencias en Venezuela y Colombia

Las emergencias humanitarias que han afectado a Colombia y Venezuela en las últimas semanas llevaron a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, a activar un corredor humanitario para movilizar alimentos y artículos esenciales hacia las zonas más afectadas.

La respuesta se concentra en tres escenarios: los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela, el incendio que destruyó parte del barrio Pablo Sexto, en Quibdó, Chocó, y las inundaciones que afectan a más de 7 mil familias en Casanare.

En Venezuela, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron a Caracas, La Guaira y otras zonas costeras, dejando hasta ahora 5.069 personas fallecidas y más de 16 mil heridas.

Terremoto en Venezuela Foto: AFP

Según la información entregada por ABACO, se trata de los terremotos más fuertes registrados en el país en más de un siglo. Cientos de edificaciones resultaron afectadas y varios hospitales tuvieron que ser evacuados durante la emergencia.



Ante esta situación, ABACO y los Bancos de Alimentos de Colombia coordinan, junto con Banco Alimentar de Venezuela y Cáritas Venezuela, el envío de alimentos y ayuda humanitaria desde Colombia.

En total, 22 Bancos de Alimentos participan en la respuesta, con 569 toneladas de ayuda humanitaria gestionadas. La meta es beneficiar a más de 2.800 familias, equivalentes a unas 8.700 personas.

Del total de ayuda gestionada, 199 toneladas ya fueron entregadas en Venezuela, 42 toneladas se encuentran en tránsito, 193,9 toneladas están en acopio en los Bancos de Alimentos de Colombia y otras 133,6 toneladas corresponden a donaciones confirmadas que están pendientes de recolección.

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Por otro lado, en Quibdó, un incendio de gran magnitud ocurrido el viernes 10 de julio consumió el barrio Pablo Sexto. El hecho dejó dos personas muertas, 28 viviendas completamente destruidas y otras cinco con daños parciales.

Al mismo tiempo, las intensas lluvias registradas en las últimas semanas provocaron inundaciones en Casanare. La emergencia ha afectado a unas 7.500 familias y, ante el impacto en viviendas, infraestructura y medios de vida, se declaró la calamidad pública en 19 municipios del departamento.

Fotografía aérea de las inundaciones en Casanare. Suministrada.

Frente a este panorama, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia mantiene activo un corredor humanitario para llevar alimentos y elementos esenciales a las zonas golpeadas por estas emergencias.

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Las personas que quieran apoyar la respuesta humanitaria pueden realizar sus donaciones a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Para contribuir específicamente con las familias afectadas en Chocó y Casanare, también está habilitada la llave Bre-B 0038892667, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

La asociación pide a los donantes que si su aporte es realizado por transferencia, a la llave o a la cuenta bancaría, no olviden enviar tu soporte de transacción, así como copia de su documento de identidad a los correos certificados@abaco.org.co y fundraising@abaco.org.co.