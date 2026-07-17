Grupo Éxito entrega ocho toneladas de comida a las personas afectadas por los sismos en Venezuela

El Grupo Éxito y la Fundación Éxito concretaron el envío de ocho toneladas de alimentos a Venezuela, destinados a atender a cerca de 5.000 personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La operación logística fue en colaboración con la Fundación Cadena Colombia, entidad especializada en atención de emergencias y desastres. La ayuda ya se encuentra en La Guaira, y se estima la asistencia a 1.000 madres gestantes y niños menores de cinco años.

Según el cronograma establecido, la distribución de los suministros comenzó este 16 de julio y se extenderá durante el resto del mes mediante un modelo de entrega "mano a mano".

Los beneficiarios incluyen a familias ubicadas en albergues gestionados por la Fundación Cadena Venezuela, así como en asentamientos informales y hogares que han recibido a personas damnificadas por la pérdida de sus viviendas.



De acuerdo con directivos de la compañía, este esfuerzo conjunto busca dar una respuesta urgente a las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población materno infantil en la zona afectada.