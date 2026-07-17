Con análisis de la CIA, Trump denuncia plan durante años para alterar elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar este jueves la confiabilidad del sistema electoral del país al denunciar una supuesta interferencia electoral de China, votos de "no ciudadanos" y presionar al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.

Durante un mensaje emitido en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump dijo que su propósito al divulgar esa información no es "debilitar la confianza en las elecciones", sino "corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente", pese a volver a cuestionar el proceso electoral y los resultados de 2020.

Trump centró buena parte de su discurso en supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales.

No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes, además de que años atrás las agencias de seguridad estadounidenses habían descartado que actores extranjeros hubieran alterado los resultados electorales.



Ataca voto electrónico y estados demócratas

Trump volvió a arremeter contra el voto por correo, una de sus principales líneas de ataque desde las elecciones de 2020, al afirmar que esta modalidad facilita el fraude y reclama mayores restricciones antes de las elecciones de medio mandato.

El presidente señaló especialmente a estados gobernados por demócratas, como California, donde el voto por correo tiene un amplio uso, y sostuvo que sus sistemas electorales presentan vulnerabilidades.

Sin embargo, autoridades electorales y múltiples investigaciones no han encontrado evidencia de un fraude generalizado mediante esta modalidad.

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La ofensiva de Trump contra el voto por correo ha encontrado resistencia incluso dentro del Partido Republicano, especialmente entre legisladores de estados donde esta práctica está extendida y que temen que restricciones más severas puedan afectar la participación de sus propios votantes.

Venezuela: Trump amplifica un informe de inteligencia

Trump utilizó además documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) sobre Venezuela y la empresa tecnológica Smartmatic para sostener que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital.

El presidente afirmó que el análisis demostraba un complot para manipular elecciones, pero el documento de inteligencia citado era más limitado.

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El informe señalaba que funcionarios venezolanos tenían "cierta capacidad para manipular los sistemas de votación electrónica" dentro de Venezuela, pero advertía que no existía evidencia concluyente de que esa tecnología hubiera sido utilizada para cometer un fraude electrónico a gran escala.

Además, descartaba que el Gobierno venezolano o Smartmatic tuvieran capacidad para alterar elecciones fuera del país.

La compañía Smartmatic, que ha sido objeto de acusaciones relacionadas con las elecciones de 2020, tuvo una participación limitada en esos comicios en Estados Unidos, restringida a un solo condado de California.

Presiona por identificación electoral

Trump aprovechó su mensaje para pedir al Senado republicano la aprobación del SAVE Act, una iniciativa que obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.

El presidente presentó nuevamente la medida como una herramienta para impedir que personas no autorizadas participen en los comicios y vinculó la seguridad electoral con sus críticas a las políticas migratorias.

La propuesta ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero enfrenta dificultades en el Senado, donde los demócratas han rechazado la medida al considerar que podría crear obstáculos para ciudadanos con derecho al voto.

Donald Trump AFP

Inmigración y participación electoral

Trump volvió a vincular la inmigración irregular con la seguridad electoral al afirmar que las políticas migratorias anteriores habían permitido posibles abusos del sistema de votación.

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Las autoridades electorales han señalado que los casos de ciudadanos no estadounidenses que votan en elecciones federales son extremadamente poco frecuentes y no representan una amenaza significativa para los resultados.

El presidente ha utilizado este argumento para respaldar nuevas restricciones electorales, aunque sus críticos sostienen que las medidas propuestas podrían afectar especialmente a algunos grupos de votantes al exigir documentación adicional para registrarse.

El debate sobre la ciudadanía de los votantes se ha convertido en uno de los principales puntos de la agenda republicana antes de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso.

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Trump ha convertido las denuncias sobre fraude electoral, la interferencia extranjera y la inmigración en elementos centrales de su mensaje político, pese a que las investigaciones oficiales no han encontrado pruebas de una alteración generalizada de los resultados electorales de 2020.