“Queremos que todos vuelvan a estar de pie”: la meta de ayudar a cientos de amputados en Venezuela

Los terremotos que golpearon a Venezuela hace más de tres semanas dejaron una emergencia que continúa creciendo. Además de las miles de víctimas mortales y los desaparecidos, cientos de personas sobrevivieron con amputaciones que ahora enfrentan el reto de reconstruir sus vidas. En medio de esa realidad, surgió una campaña internacional para conseguir prótesis y apoyo integral para quienes lo perdieron todo.

El atleta y conferencista venezolano Juan Pablo Dos Santos, quien hace siete años perdió ambas piernas y hoy lidera la Fundación Juan Pablo Santos, impulsa junto con la Fundación Cirec de Colombia el Fondo Humanitario 77, una iniciativa que busca recaudar recursos para atender a los afectados por la tragedia. Su mensaje es claro: “Queremos que todos vuelvan a estar de pie”.

Campaña para entregar prótesis a víctimas del terremoto en Venezuela

Dos Santos explicó que ya ha visitado personalmente a más de 40 pacientes amputados y que las estimaciones apuntan a que entre 300 y 400 personas necesitarán prótesis y procesos de rehabilitación. De ese grupo, cerca del 40 % son niños.



“Creemos que van a ser alrededor de 300 o 400 personas, lo que requiere una inversión grandísima para que podamos ayudarlos a todos”, afirmó.

El deportista señaló que el objetivo no es únicamente entregar una prótesis, sino ofrecer acompañamiento psicológico, sillas de ruedas, caminadores, bastones y seguimiento durante la recuperación. “Si logramos la meta, en nombre de Dios, es que todos vuelvan a tener la oportunidad de estar de pie”, expresó.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos. AFP

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¿Cuánto cuesta una prótesis para los sobrevivientes?

El costo de una prótesis varía según el tipo de amputación. Dos Santos explicó que una de las más básicas, para una amputación por debajo de la rodilla, ronda los 3.500 dólares, mientras que una por encima de la rodilla puede alcanzar entre 8.000 y 10.000 dólares.

Por esa razón, el Fondo Humanitario 77 busca reunir dos millones de dólares para cubrir la atención de los afectados.

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Fundación Cirec se une al Fondo Humanitario 77

La Fundación Cirec aporta su experiencia y la infraestructura para recibir donaciones desde cualquier parte del mundo. Según explicó Dos Santos, la alianza permitirá que los pacientes también reciban seguimiento a largo plazo, especialmente los niños que necesitarán reemplazar sus prótesis conforme crezcan.

“Cirec nos está prestando toda su plataforma, todos sus mecanismos de pago y de recaudación para que las personas puedan donar desde cualquier lugar del mundo”, señaló.

Las personas interesadas en apoyar la iniciativa pueden ingresar al perfil de la Fundación Juan Pablo Santos o consultar las plataformas digitales de la Fundación Cirec, donde encontrarán el acceso al Fondo Humanitario 77 para realizar donaciones y registrar a quienes necesiten ayuda.