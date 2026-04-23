“Estamos en una situación apretada”: Andeg advierte presión energética por fenómeno ‘Super Niño’

La llegada del fenómeno de El Niño en septiembre, pronosticado por el Ideam como uno de los más fuertes de la historia, que podría traer temperaturas más altas de lo normal y una sequía prolongada, ya estaría impactando los precios en la energía eléctrica, según los expertos. De acuerdo con el Informe de XM sobre las variables del mercado de energía, en marzo el precio promedio de bolsa fue de 223.78 COP/kWh, un 80% más alto con respecto al precio en febrero que fue de 124.26 COP/kWh.

En marzo llovió cerca de un 10% menos de lo habitual para esta época del año. De acuerdo con el Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, cuando hay menos agua disponible para producir energía, el sistema y las generadoras hidráulicas ajustan los precios para cuidar las reservas y garantizar el suministro.

“Esa relación quiere decir que tenemos la oferta exacta para cumplir con la demanda. Estamos en una situación apretada y, obviamente, cualquier variable, como la sequía que anuncia el fenómeno del niño, cambia muy rápido los precios del día a día en la bolsa”, explicó Castañeda.

Ante el riesgo de una eventual escasez, Andeg insiste en que las fuentes térmicas, como el gas, el carbón y los combustibles líquidos, serán clave para garantizar energía continua en hogares, comercios, industrias, colegios y hospitales. La Asociación recordó que en la última temporada crítica estas fuentes llegaron a cubrir entre el 53% y el 55% de la demanda nacional.



“Algo bueno es que tenemos hoy en día como agentes térmicos es una importación de gas a través de Cartagena que asegura tener disponibilidad de ese combustible. Entonces, el mensaje que le hemos dicho al Gobierno frente al fenómeno del Niño es que hay que asegurar que esos combustibles estén disponibles”, agregó el presidente.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió a través de su cuenta de X, que Colombia ya no tiene margen de maniobra. Además, señaló que la energía solar enfrenta retrasos, ya que varias plantas no superaron pruebas técnicas en 2025, lo que aplaza su entrada al sistema por al menos un año.

Finalmente, en el más reciente informe del operador del sistema eléctrico XM, se dan las medidas clave para enfrentar una posible sequía incluyen proteger los niveles de los embalses, mantener en operación las plantas térmicas, incentivar el ahorro en el consumo, asegurar el suministro de combustibles y acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación.