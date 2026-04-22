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MinAmbiente hace llamado a ahorro de energía y agua ante "Super Niño”

El Ministerio de Ambiente advirtió que existe un 90% de probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño en Colombia en los próximos meses. La alerta incluye un llamado a sectores productivos, hogares y al sistema eléctrico para adoptar medidas de ahorro ante el posible impacto en agua y energía.

Irene Vélez
Irene Vélez
Foto: @IreneVelezT
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, señaló que el país podría enfrentar este fenómeno climático entre mitad de año y septiembre, con efectos asociados a la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas.

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“En este momento, tenemos un 90% de probabilidad de que haya fenómeno del niño, el cual pudiese declararse, o bien, desde mitad de año, o bien, más probablemente, desde septiembre de este año”, señaló la ministra.

La funcionaria explicó que estas condiciones generan presión sobre los recursos del país, especialmente en el abastecimiento de agua y el consumo energético.

Frente a este panorama, insistió en la necesidad de que todos los sectores comiencen a prepararse con acciones concretas de ahorro y uso eficiente de los recursos.

grifo de agua en casa.jpg
Grifo de agua en casa.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

“Eso quiere decir que el sector productivo debe ser consciente y tener planes de ahorro, que también desde los hogares es necesario que haya planes de ahorro para poder hacer un manejo eficiente del recurso hídrico particularmente”, agregó Vélez.

Además, hizo un llamado al sector eléctrico para adoptar medidas que permitan mitigar el impacto del fenómeno.

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“Y que el sector eléctrico debe tomar todas las medidas necesarias para que le impacte lo menos posible, incluso si eso significa medidas de operación”, subrayó.

Finalmente, Vélez aseguró que, aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro no enfrentaría directamente el desarrollo del fenómeno, sí estaría generando alertas tempranas para que se adopten medidas preventivas.

“Hemos dicho que este gobierno no le va a tocar el desarrollo del fenómeno del niño, pero que desde ya estamos generando las alertas para que se tomen todas las medidas preventivas que a los sectores les corresponden”, concluyó.

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