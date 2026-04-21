Campesino murió arrastrado por creciente del río Horta tras intensas lluvias en Santander

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en Santander dejaron una nueva tragedia. Un campesino perdió la vida tras ser arrastrado por la creciente del río Horta, en zona rural entre los municipios de Cimitarra y El Peñón.

El hecho ocurrió en la vereda El Danubio, donde, según relataron habitantes del sector, el hombre intentó cruzar un brazo del río. Sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró ante la mirada de un testigo que observó cómo luchaba por salvarse sin lograrlo.

De inmediato, la comunidad inició la búsqueda, pero pese a los esfuerzos, horas después su cuerpo sin vida fue hallado cerca del centro poblado La India.

Este caso se suma a las múltiples afectaciones que han dejado las lluvias en el departamento. El coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, informó que los fuertes aguaceros han generado daños en vías secundarias y terciarias en provincias como Vélez, Comunera y Yariguíes, afectando municipios como Simacota, El Peñón, Bolívar, Landázuri, La Paz, San Vicente, El Carmen, Gámbita y Betulia.



Además, “se reportó el desbordamiento del río Cáchira en zona rural de Rionegro, lo que ha inundado varias hectáreas y puesto en riesgo la actividad ganadera. En la Troncal del Carare, a la altura de Landázuri, un movimiento en masa mantiene afectado el tránsito, mientras que en Piedecuesta se registraron daños en un escenario deportivo”, dio a conocer el Sánchez

Las autoridades continúan consolidando el censo de familias afectadas y avanzan en la evaluación de daños, mientras reiteran el llamado a la comunidad a evitar cruzar ríos o quebradas durante crecientes súbitas.

Santander amaneció este martes 21 de abril con lluvias en municipios como El Playón, Rionegro, Cimitarra y el área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con el Ideam, las precipitaciones continuarán en las próximas horas, con mayor probabilidad en provincias como García Rovira, Guanentina y Vélez.

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Las autoridades hicieron un llamado de especial atención en zonas de páramo, particularmente en municipios como Cerrito, Tona y Vetas, ante el riesgo de emergencias asociadas a las condiciones climáticas.