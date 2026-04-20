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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevo deslizamiento de tierra provoca cierre de la Transversal del Carare en Santander

Nuevo deslizamiento de tierra provoca cierre de la Transversal del Carare en Santander

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada en el sector de San Marino. Cinco municipios del sur de Santander permanecen incomunicados.

Daños Transversal del Carare.jpg
Blu Radio. Daños Transversal del Carare //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

La emergencia invernal en el sur de Santander no da tregua. Por tercer día consecutivo, la Transversal del Carare permanece bloqueada, dejando a más de 20.000 personas incomunicadas tras un nuevo deslizamiento de tierra provocado por el desbordamiento de una quebrada en el sector conocido como San Marino.

El colapso de esta vía arterial afecta directamente la movilidad y el abastecimiento de los municipios de La Paz, El Peñón, La Belleza, Landázuri y Cimitarra.

La comunidad y los transportadores se encuentran a la espera de la intervención urgente con maquinaria amarilla por parte del Invías, la Gobernación y las administraciones locales para remover el lodo y las piedras que impiden el paso de cualquier tipo de vehículo.

La situación es crítica no solo en las vías principales. Fernay Santamaría, alcalde de El Peñón, confirmó que el casco urbano ha perdido conexión con el sector de Río Blanco debido a un derrumbe de grandes proporciones en la vereda La Reforma.

“Un talud de gran dimensión cayó sobre la vía y parte de la banca también colapsó. Esta vía va a estar totalmente cerrada durante el tiempo que logremos habilitarla”, señaló el mandatario tras una inspección con el Comité de Gestión del Riesgo.

Santamaría informó que la maquinaria ya está en camino, pero advirtió que las labores dependen del clima: “Esperamos que las lluvias cesen, porque esto afecta la intervención y la recuperación total de la vía. Invitamos a la comunidad a tener precaución”.

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La emergencia coincide con el más reciente reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Según el informe oficial, Santander se encuentra bajo una probabilidad alta de deslizamientos de tierra debido a la saturación de humedad en los suelos.

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El panorama para la zona de influencia de la Transversal del Carare es preocupante con un alerta Roja en el municipio de Sabana de Torres; alerta Naranja en los municipios de Bolívar, Landázuri, El Carmen de Chucurí y Zapatoca y alerta Amarilla, con labores de vigilancia en La Paz, El Peñón, La Belleza, Cimitarra y Vélez, entre otros 31 municipios.

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