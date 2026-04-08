En Medellín hay identificados más de 30 puntos críticos por deslizamientos de tierra

La temporada de lluvias por la que atraviesa la capital antioqueña desde hace más de dos semanas, donde se han evidenciado diferentes acontecimientos como crecientes súbitas de quebradas y socavaciones de gran tamaño, tiene en alerta máxima a las autoridades ambientales de la ciudad.

Después de los hechos registrados el pasado fin de semana, donde la creciente de una quebrada en el barrio Manrique, comuna Nororiental de la ciudad, arrasó a su paso con motos y hasta algunos vehículos, la Administración Distrital intensificó sus alertas tempranas y sistemas de monitoreo.

Por esta razón, ante el anuncio del mismo alcalde Federico Gutiérrez donde confirmó que las lluvias intensas se pueden mantener hasta mediados del mes de abril, el Equipo Técnico de Gestión del Riesgo de Desastres del DAGRD implementó sistemas de monitoreo e instrumentación en diferentes puntos críticos con posibles deslizamientos de tierra.

"Hoy contamos con más de 31 puntos monitoreados con sensores de monitoreo de movimientos en masa, un escenario de riesgo recurrente en el Distrito de Medellín. Estas estaciones de monitoreo las censamos constantemente para determinar el comportamiento de las laderas, si estas requieren alguna intervención inmediata", destacó director del DAGRD, Carlos Quintero.



De acuerdo con el DAGRD, a la fecha, en la ciudad operan 110 instrumentos del alerta y monitoreo, contando con 57 inclinómetros, 47 piezómetros, 4 estaciones integrales de monitoreo hidrometeorológico geotécnico y 2 prototipos de monitoreo a distancia de deformaciones, humedad y succión.

Actualmente, más de 500 familias que habitan las zonas aledañas a estos escenarios han identificado el riesgo en su territorio gracias a este mecanismo, lo cual ha permitido realizar intervenciones que mitigan y reducen los riesgos en las comunidades.