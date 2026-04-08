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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín hay identificados más de 30 puntos críticos por deslizamientos de tierra

En Medellín hay identificados más de 30 puntos críticos por deslizamientos de tierra

La Alcaldía trabaja con sistemas de monitoreo e instrumentación ante posibles emergencias.

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