Campesinos habilitan paso en la Transversal del Carare ante demora de Invías

Campesinos habilitan paso en la Transversal del Carare ante demora de Invías

Hace dos meses un desprendimiento de tierra de 300 hectáreas dejó intransitable la Transversal del Carare.

Transversal del Carare.jpg
Campesinos habilitaron ruta alterna en la Transversal del Carare.
// Capturas de video.
Por: Natalie Ramos
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

