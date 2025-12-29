Campesinos habilitan paso en la Transversal del Carare ante demora de Invías

En Vélez, Santander, comunidades afectadas por el cierre total de la Transversal del Carare recaudaron recursos para habilitar el paso de vehículos por esta carretera que conecta a cuatro departamentos del país. De acuerdo con los agricultores de la zona, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aún no ha entregado soluciones al gigantesco derrumbe que mantiene bloqueado el corredor vial.

Han pasado dos meses desde que un desprendimiento de tierra de más de 300 hectáreas dejó intransitable la Transversal del Carare y, según las comunidades campesinas, las obras de reparación aún no comienzan, razón por la cual decidieron intervenir por cuenta propia.

“La comunidad decidió tomar la iniciativa de reabrir la vía para conectar nuevamente la Transversal del Carare, ya que la situación estaba perjudicando a la zona del Carare Opón, porque la gente no se podía movilizar fácilmente hacia la capital de la provincia”, manifestó Marcos Fidel González, uno de los afectados por el derrumbe.

El sector más crítico se ubica en el tramo entre Landázuri y Vélez, en la vereda Zarandas, donde, con apoyo de maquinaria amarilla, los habitantes habilitaron un paso por un trazado paralelo para conectar la calzada que no resultó afectada por el deslizamiento.



“A través de colectas realizadas en varios municipios, con aportes de las comunidades, se logró reconectar la vía desde el sector conocido como La Marranería. Allí fue necesario volver a construir la carretera y unirla con algunos tramos de la vía antigua”, explicó Nieves Fontecha, otra de las personas afectadas.

Por su parte, la Gobernación de Santander informó que en la región de Vélez hay maquinaria de las autoridades departamentales trabajando para garantizar la movilidad mediante vías alternas.

“Estamos ayudando a que las vías alternas se mantengan en buen estado, porque son las que se están utilizando en este momento y no tenemos otra solución. El deslizamiento se llevó totalmente la vía y no se puede recuperar; esos 180 mil millones de pesos son para revisar un nuevo trazado”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Publicidad

En el paso informal habilitado por las comunidades se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos con un peso superior a las 10 toneladas.