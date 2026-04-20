Unos 2.000 campesinos están incomunicados tras colapso de puente por lluvias en Yolombó, Antioquia

Pese a algún periodo de tregua en materia de lluvias en buena parte del territorio antioqueño, eventos de alta intensidad siguen provocando emergencias en algunos municipios como Yolombó.

En esta localidad del Nordeste del departamento, organismos de gestión del riesgo atendieron graves situaciones provocadas por las precipitaciones que se extendieron de manera continúa por más de cinco horas.

El desbordamiento de algunas quebradas generó inundaciones en viviendas de varios sectores, mientras que movimientos en masa en grandes proporciones bloquearon las vías que comunican al municipio con la ciudad de Medellín y el hospital local San Rafael.

Según el alcalde de Yolombó, Jesús Amador Pérez, aunque con maquinaria amarilla ya se logró rehabilitar el tránsito por estos corredores afectados, las consecuencias más graves están en zona rural.



El colapso de un puente que comunica al casco urbano con la vereda La Cruz, en el sector Remolino, tiene incomunicados a unos dos mil campesinos que pertenecen a 12 veredas. En las próximas horas avanzarán en la evaluación de las afectaciones.

"Hay que ir a evaluar todas las zonas para comenzar a atender con la maquinaria del municipio, y también pedir a la Gobernación que nos dé una una manito con una situación de estas tan dedicada. Nunca habíamos visto una una cosa de de esta magnitud", afirmó.

Se espera que tras una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo se concrete el balance de damnificados y también se gestione la llegada de ayudas y maquinaria por parte de entidades departamentales para avanzar en la superación de la emergencia.