Señalado de asesinar y prender fuego a su expareja en Medellín fue enviado a prisión

En compañía de su abogado, Mateo Trujillo Palacios de 30 años de edad se presentó ante la Sijín de la Policía Metropolitana, en el barrio Caribe de Medellín, para comparecer por el crimen de quien en su momento era su pareja, Selene Roldán Blandón, un caso de feminicidio registrado el 15 de marzo en una vivienda de la comuna 1 (Popular).

Ante su entrega voluntaria, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional hicieron efectiva la captura de Trujillo, quien luego de ello fue presentado ante un juez de control de garantías que lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra, por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios.

Esto porque el día de los hechos, cuando después de una discusión con la mujer de 25 años de edad, al parecer, por celos, el señalado responsable la habría atacado con arma cortopunzante y luego de prendiera fuego al cuerpo sin vida, que abandonó allí con la excusa de pedir auxilio a los Bomberos.

De acuerdo con la Fiscalía, las labores de policía judicial evidenciaron que días antes del crimen la mujer con la que había contraído matrimonio le había manifestado al presunto agresor su deseo de no continuar con la relación afectiva.



Trujillo Palacios, pese a entregarse a las autoridades, durante las audiencias concentradas que se adelantaron en las últimas horas no aceptó los cargos imputados por un fiscal del grupo de alertas tempranas de homicidios de la URI.