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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel a la madre y padrastro del niño de 2 años torturado en Medellín

Enviaron a la cárcel a la madre y padrastro del niño de 2 años torturado en Medellín

Lesiones y quemaduras en varias partes del cuerpo del menor fueron las pruebas de las autoridades que calificaron el caso como aberrante.

Enviaron a la cárcel a la madre y padrastro del niño de 2 años torturado en Medellín.jpg
Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

En las últimas horas se conocieron nuevos avances en el proceso judicial por la presunta tortura de un niño de tan solo dos años de edad a manos de sus padres en la ciudad de Medellín.

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Luego de un trabajo investigativo y pruebas presentadas en el caso por parte de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra la madre y el padrastro del niño.

Según el ente acusador, entre el 27 de marzo y el 2 de abril, la víctima fue expuesta a hechos de violencia física reiterados, los cuales se evidenciaron por las múltiples lesiones corporales que presentaba al momento de llegar al Hospital Infantil Concejo de Medellín.

También indicó la Fiscalía que la pareja no garantizó la integridad física del niño ni ofrecieron una explicación clara, inmediata y coherente sobre el origen de las lesiones.

De acuerdo con el reporte policial, recién ocurrieron los hechos, los mayores a cargo del niño relataron que inflamaciones en su rostro y lesiones en otras zonas del cuerpo eran producto de caídas y un incidente con una plancha de cabello.

A partir de posibles inconsistencias en el caso iniciaron las investigaciones como en su momento lo afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Tenemos ya al frente nuestras unidades del grupo de infancia y adolescencia para darle cumplimiento a lo establecido en la ley 1098 del 2006, y en un trabajo de corresponsabilidad por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los comisarios de familia y nuestras unidades policiales para esclarecer si están, de pronto, implicados los padres de familia", mencionó el uniformado.

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Los malos tratos a los que fue sometido el niño le dejaron graves afectaciones físicas que, según la valoración médico legal, le generaron una incapacidad de 20 días. Incluso la Fiscalía advirtió que en caso de no haberse brindado la atención médica oportuna el menor de edad pudo haber muerto.

Ninguno de los dos procesados, que deberán responder por el delito de tortura agravada, aceptaron los cargos imputados por lo que tendrán la posibilidad de demostrar su inocencia en juicio oral.

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