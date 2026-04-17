El director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar riesgos frente a la llegada de un posible fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

En medio de la reunión, también evaluaron sus eventuales impactos sobre Bogotá, en donde coincidieron en que, aunque la capital está mejor preparada para atender esta situación, es necesario un seguimiento permanente.

“Tuvimos la presencia también aquí del Ideam, que nos aportó con un conocimiento técnico muy profundo y robusto para que podamos tomar decisiones, tanto el Gobierno nacional como el distrital, y generar sinergias, alcalde, y poder trabajar de manera mancomunada para proteger a los bogotanos de que vuelvan a vivir lo que ya vivieron en el 2024”, señaló el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El alcalde de Bogotá destacó que durante la reunión también revisaron el estado actual del sistema Chingaza, así como la capacidad operativa de las plantas Wiesner y Tibitoc.



En cuanto a los incendios forestales, hablaron sobre la necesidad de proteger zonas estratégicas de abastecimiento hídrico de la capital. Por lo que la UNGRD puso a disposición medidas de preparación, entre ellas helicópteros Fire Hawk adquiridos por la entidad para reforzar el equipamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales se espera lleguen próximamente al país, además de otros equipos especializados para la atención de incendios a nivel nacional.

UNGRD y la Alcaldía de Bogotá revisan riesgos ante la llegada del fenómeno de El Niño Foto: suministrada

“El Gobierno está avanzando en la adquisición de equipos especializados para atender riesgos de incendios y atender incendios en nuestro país. Eso es un avance muy importante. La experiencia de Bogotá lo indica. Colombia no tenía y no ha tenido herramientas realmente idóneas para atender esas emergencias. La llegada de esos equipos que ha mencionado el director es muy importante para Bogotá, para las zonas de abastecimiento de agua de Bogotá y para el país”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Finalmente, el Gobierno nacional y Distrito acordaron mantener la articulación institucional y el intercambio de información para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía de cara a la posible llegada de este fenómeno.