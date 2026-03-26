¿Bogotá corre riesgo de racionamiento de agua? Acueducto explica qué pasará cuando llegue El Niño

El Acueducto de Bogotá aseguró que, por ahora, no hay riesgo de racionamiento de agua en la ciudad ante la eventual llegada del fenómeno de El Niño, aunque advirtió que el monitoreo se mantiene y que el comportamiento climático será determinante en los próximos meses.

Así lo explicó la gerente de la entidad, Natasha Avendaño, quien detalló en Mañanas Blu 10:30 el estado actual de los embalses y las medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento en la capital.

En la entrevista, la funcionaria indicó que el sistema Chingaza —principal fuente de agua para Bogotá— se encuentra por encima de los niveles mínimos operativos.

“El sistema Chingaza en este momento está 16 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía”, afirmó.



Según explicó, este nivel corresponde al cierre de la temporada seca, lo que permite iniciar el nuevo ciclo hidrológico con un margen favorable. Además, recordó que este sistema depende en buena parte de las lluvias provenientes de la Orinoquía y la Amazonía, lo que influye en su comportamiento frente a fenómenos como El Niño.

Frente a la posibilidad de un escenario climático más intenso, Avendaño señaló que la ciudad cuenta actualmente con mejores condiciones operativas que en episodios anteriores.

“Hoy tenemos una capacidad de producción de 10,5 metros cúbicos por segundo en Tibitoc”, explicó, al comparar con los niveles que tenía la planta hace dos años.

Publicidad

La funcionaria indicó que este aumento en la capacidad permite reducir la presión sobre Chingaza y garantizar mayor flexibilidad en el suministro, incluso en condiciones adversas.

“Tenemos muchísima más flexibilidad operativa”, sostuvo.

Además, destacó que el consumo de agua en la ciudad se ha mantenido en niveles controlados, incluso después de que se levantaron las medidas de racionamiento implementadas anteriormente.

Publicidad

“El nivel de consumo se mantiene (…) en niveles del 2023, y tenemos cerca de 120.000 usuarios más”, afirmó.

Sobre las campañas de ahorro, la gerente aseguró que estas continúan activas, aunque con un enfoque pedagógico y no de emergencia.

“Mantenemos esas campañas permanentemente (…) para hacer invitación a que la gente mantenga el uso adecuado y responsable del recurso”, explicó.

Finalmente, Avendaño señaló que el Distrito avanza en una estrategia de seguridad hídrica a mediano y largo plazo, que incluye estudios técnicos, reducción de pérdidas y evaluación de nuevas fuentes de abastecimiento.

“Esta ciudad (…) no se quede sin agua”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: