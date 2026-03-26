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¿Bogotá corre riesgo de racionamiento de agua? Acueducto explica qué pasará cuando llegue El Niño

La gerente de la entidad, Natasha Avendaño, detalló el estado actual de los embalses y las medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento en la capital.

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