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Blu Radio  / Economía  / Tarifas de acueducto y alcantarillado tendrán ajustes: no se podrán cobrar inversiones futuras

Tarifas de acueducto y alcantarillado tendrán ajustes: no se podrán cobrar inversiones futuras

Las nuevas reglas entrarán en vigencia el primero de enero de 2027, una vez las empresas definan y presenten su estructura de costos.

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