Tarifas de acueducto y alcantarillado tendrán ajustes: no se podrán cobrar inversiones futuras

El Gobierno nacional presentó un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas, que establece reglas sobre los cobros que pueden hacer las empresas prestadoras.

La medida, que aplicará principalmente en municipios con más de 5.000 suscriptores, busca garantizar que los usuarios paguen únicamente por servicios efectivamente prestados o por inversiones ya ejecutadas, eliminando así la posibilidad de incluir en las facturas costos asociados a proyectos futuros.

Además, el esquema contempla la implementación de tarifas diferenciales, que se ajustarán a las condiciones específicas de cada territorio y a la estructura de costos de los prestadores, sin que esto implique necesariamente aumentos.

Recibo del agua y grifo botando agua de fondo // Fotos: AFP y Alcaldía de Bogotá.

“Vamos a tener tarifas diferenciales; no quiere decir que vamos a subir o bajar tarifas, ese es un mensaje claro en términos de que pueden ser diferenciadas. Cada prestador las aplica de manera independiente y tiene en cuenta los costos económicos de referencia. Lo que sí vamos a tener es unas tarifas con una serie de señales ambientales muy importantes y con una responsabilidad muy fuerte con el tema del recurso”, explicó Gloria Narváez, directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.



“Nosotros estamos hablando de tarifas justas que nos permitan reflejar costos reales eficientes que puedan hacerle el seguimiento. Las tarifas dependen de la estructura de costo de cada prestador y esa estructura es la que va a permitir mirar cómo esas nuevas señales se van a ver reflejadas en términos de que pueden presentarse de manera diferenciada”, subrayó Narváez.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

La Superintendencia de Servicios Públicos será la encargada de vigilar que las empresas cumplan con estas disposiciones, verificando que en las facturas solo se incluyan costos asociados al consumo real de los usuarios y a inversiones efectivamente realizadas.

Por su parte, el Gobierno proyecta que este nuevo marco tenga un impacto positivo en el bolsillo de los ciudadanos a mediano plazo.

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“Este nuevo marco, que beneficia principalmente a las grandes ciudades de más de 5.000 suscriptores, disminuye el costo medio de las tarifas, por lo cual esperamos que haya una reducción tarifaria con el paso del tiempo y la aplicación de este nuevo marco a partir del año 2027”, afirmó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo.

Las empresas tienen hasta el primero de julio para entregar la información de cómo van a calcular y presentar la nueva estructura de costos.