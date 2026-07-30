Fenómeno de El Niño: cómo impacta el agua, la energía y la salud en Colombia

El fenómeno de El Niño vuelve a ocupar un lugar central en las alertas climáticas por sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la generación de energía, la salud pública y el riesgo de incendios forestales. Las autoridades ambientales insisten en que, aunque se trata de un evento natural del sistema climático, la preparación y el uso responsable de los recursos pueden reducir parte de sus impactos.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, una condición que modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. En Colombia, este fenómeno suele estar asociado con una disminución de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

El Ideam explica que estos cambios pueden traducirse en periodos prolongados de sequía, reducción en los niveles de ríos y embalses, afectaciones al abastecimiento de agua y un aumento en la probabilidad de incendios forestales debido a la vegetación seca y las altas temperaturas.

El impacto también alcanza al sistema energético. Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, por lo que una disminución sostenida de las lluvias puede reducir el nivel de los embalses utilizados para producir electricidad. Esta situación obliga a un manejo más eficiente de los recursos hídricos y energéticos durante los periodos de mayor sequía.



En materia de salud, las altas temperaturas incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otras afectaciones relacionadas con la exposición prolongada a ambientes cálidos. Asimismo, el humo generado por los incendios forestales puede deteriorar la calidad del aire y afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y otros grupos vulnerables. Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las indicaciones oficiales cuando se presenten episodios de mala calidad del aire.

A nivel internacional, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que El Niño forma parte del fenómeno conocido como Oscilación del Sur y tiene la capacidad de modificar los patrones climáticos en diferentes continentes. Dependiendo de la región, puede favorecer sequías prolongadas, lluvias intensas u olas de calor, razón por la cual el monitoreo permanente resulta fundamental para la gestión del riesgo.

En Colombia, las entidades encargadas del seguimiento climático han reiterado que la preparación ciudadana también desempeña un papel importante. Entre las principales recomendaciones se encuentran ahorrar agua mediante un consumo responsable, revisar posibles fugas en viviendas, reducir el uso innecesario de energía y proteger los entornos naturales para disminuir el riesgo de incendios forestales. Estas acciones buscan contribuir al manejo eficiente de los recursos durante los periodos de mayor presión sobre los sistemas de abastecimiento.

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Las campañas de prevención de Wero y Blu Radio en pro de la adopción de hábitos cotidianos como apagar equipos eléctricos cuando no estén en uso, utilizar electrodomésticos de forma eficiente y evitar actividades que puedan originar incendios en zonas con vegetación seca. Estas medidas complementan las estrategias implementadas por las autoridades para enfrentar los efectos del fenómeno.