Controlan incendios forestales en tres municipios de Santander

Los organismos de socorro y las autoridades lograron controlar varios incendios forestales registrados recientemente los municipios de Barrancabermeja, Rionegro y Floridablanca, en medio de la intensa ola de calor que afecta al departamento de Santander.

Las emergencias fueron atendidas por los cuerpos de bomberos y los organismos de gestión del riesgo, evitando que las llamas se propagaran hacia otras zonas de vegetación y representaran un mayor riesgo para las comunidades.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, indicó que, durante la actual temporada de menos lluvias, se han presentado varios incendios forestales, por lo que insistió en reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos eventos.

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El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para no realizar fogatas durante los tradicionales paseos de olla, abstenerse de efectuar quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillo y evitar dejar residuos de vidrio en zonas boscosas o con cobertura vegetal, ya que estos elementos pueden convertirse en el origen de incendios.

Sánchez también pidió hacer un uso responsable del recurso hídrico, teniendo en cuenta que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en las próximas semanas se prevé una reducción de las precipitaciones en Santander.

Las autoridades reiteraron que la prevención es fundamental durante esta temporada e invitaron a la comunidad a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia para facilitar una respuesta oportuna.