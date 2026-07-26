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Incendios forestales en España suma más de 280 kilómetros

Cerca de 90.000 personas de numerosas localidades se encuentran afectadas por la intensidad del fuego.

Incendios en España
Incendios en España
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Los incendios de las provincias limítrofes españolas de Madrid, Ávila y Toledo, en el centro del país, quemaron hasta ahora 77.000 hectáreas.

Los siniestros suman un perímetro de 280 kilómetros, según informó la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en declaraciones a Televisión Española.

Definió la situación de "gran emergencia" que deja números "impactantes" y subrayó que el objetivo principal es proteger a las personas: "Pese a este monstruo, hemos conseguido que a nadie le haya pasado nada", comentó.

Cerca de 90.000 personas de numerosas localidades se encuentran afectadas por la intensidad y rápida propagación del fuego: 59.896 tuvieron que ser evacuadas, mientras que otras 29.867 permanecen confinadas en sus viviendas por seguridad, según datos del Ministerio de Interior.

Por provincias, en Madrid hay 29.609 desalojados y 21.132 habitantes siguen confinados. En Ávila, son 25.087 evacuados y 8.735 se mantienen en casa. Asimismo, en Toledo hay 5.200 desplazados.

Si bien los equipos de extinción afrontan horas "muy complejas", el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la evolución está siendo muy positiva en el control de los incendios, y algunos focos están ya "consolidados".

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