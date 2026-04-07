“Debemos prepararnos ante una posible ola de sequía”: CAR por la llegada del súper El Niño

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, en su pronóstico más reciente, advierte sobre una alta probabilidad de que se presente una versión intensificada del fenómeno de El Niño, conocida como súper El Niño, que alteraría los patrones meteorológicos globales ya establecidos. En Colombia, este fenómeno se manifestaría principalmente con amplios periodos de sequía y aumento de las temperaturas en varias regiones del país.

El posible súper El Niño podría romper el récord de intensidad del fenómeno registrado en diciembre de 2015, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumentó 2,8 grados Celsius. También se prevén olas de calor más frecuentes en amplias zonas de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, África, Europa, partes de Oriente Medio, India y, eventualmente, Australia. Además, podrían registrarse nuevos récords de temperatura global, especialmente en 2027, superando probablemente los alcanzados en 2024.

Ante estas advertencias globales, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros Alarcón, se pronunció sobre este panorama a través de su cuenta en la red social X.

“Debemos prepararnos y ser estratégicos ante una posible ola de sequía. En Bogotá y La Sabana ya lo vivimos, ya tuvimos un racionamiento. Hoy hemos tratado de llegar a cada rincón de la jurisdicción CAR con nuestros reservorios y tanques de cosecha de agua, que sin duda ayudarán a nuestros habitantes durante la posible sequía, que podría extenderse hasta 2027”, alertó el director.



Sequía en Santander. Pantallazo de video suministrado por la comunidad.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio también advierte que el posible súper El Niño no solo extendería calor y humedad inusuales a gran escala, sino que también desencadenaría flujos récord de humedad atmosférica, lo que impulsaría lluvias intensas y elevaría el riesgo de inundaciones. Esto se debe a que una atmósfera más cálida tiene mayor capacidad para contener humedad.

El fenómeno de El Niño, en su forma habitual, mantiene una franja de agua más cálida en el océano Pacífico, lo que influye en qué regiones experimentan sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino. En los raros eventos de súper El Niño, que ocurren en promedio una vez cada 10 a 15 años, los efectos pueden ser más intensos, persistentes y generalizados.