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Blu Radio  / Medio Ambiente  / “Debemos prepararnos ante una posible ola de sequía”: CAR por la llegada del súper El Niño

“Debemos prepararnos ante una posible ola de sequía”: CAR por la llegada del súper El Niño

Este fenómeno sería, según las autoridades ambientales, el más fuerte en 140 años. Se manifestaría en Colombia con largos periodos de sequía y un gran aumento en temperatura del país.

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