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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gravemente herido menor de 13 años atacado a machete en Medellín

Gravemente herido menor de 13 años atacado a machete en Medellín

El agresor es otro menor de edad, quien reaccionó de manera violenta porque no le permitieron entrar al juego.

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