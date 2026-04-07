Gravemente herido menor de 13 años atacado a machete en Medellín

No paran los hechos violentos dados por casos de intolerancia en Medellín. En esta ocasión involucró a dos menores de edad, donde uno de ellos hirió de gravedad con arma blanca a otro adolescente, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en una cancha de fútbol, ubicada en el sector conocido como El Compromiso, en jurisdicción del barrio Popular. Allí, un adolescente de tan solo 13 años de edad fue atacado a machete.

La información de las autoridades indicó que la víctima se encontraba en la placa polideportiva disfrutando de un partido de fútbol con sus amigos del barrio y, de repente, otro joven, solicita a los chicos que se encontraban jugando, que le permitieran hacer parte del juego, la respuesta por parte de la víctima fue negativa, y la reacción del victimario nadie se la esperaba.

“Está compartiendo en una cancha de fútbol. Llegan otros adolescentes, pues le dicen que ya no hay cupo, que saquen otro equipo. Se genera una riña. Infortunadamente, este niño padece unas lesiones con arma cortopunzante en miembros superiores. De inmediato, llegamos al lugar, hablamos con su progenitora y ella nos explicó lo que ha acontecido, le prestamos todo el acompañamiento”, dijoel general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía metropolitana del Valle de Aburrá



De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el menor herido fue llevado de inmediato al Puesto de salud Metrosalud del barrio Santo Domingo. Sin embargo, ante la gravedad de sus lesiones el niño fue trasladado a la unidad intermedia de Castilla, donde es atendido.

Por su parte, el menor agresor huyó de inmediato del sitio, y ante esta situación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recordó a la ciudadanía la importancia de tener tolerancia, especialmente en espacios públicos y con la presencia de menores de edad para evitar este tipo de conductas violentas.