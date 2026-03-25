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Blu Radio  / Nación  / Lo que debe saber sobre la temporada de lluvias y una eventual llegada del fenómeno de El Niño

Lo que debe saber sobre la temporada de lluvias y una eventual llegada del fenómeno de El Niño

El Ideam, la UNGRD y la Dimar, informaron que ya inició oficialmente la primera temporada de lluvias del año, la cual se extenderá hasta mediados de junio.

Emergencias-por-lluvias-en-medellin.jpg
Emergencias por lluvias el 17 de marzo de 2026 en Medellín.
Foto: captura de pantalla videos suministrados.
Por: Sergio Barbosa
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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