Alertan por posible fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advirtieron sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño al país durante el segundo semestre de 2026, por lo que ya iniciaron un monitoreo preventivo de las condiciones climáticas.

Según las autoridades ambientales, se han identificado señales de calentamiento en el océano Pacífico que podrían dar paso al desarrollo de este fenómeno entre los meses de junio y agosto. Aunque aún no se confirma oficialmente, las entidades consideran importante informar con anticipación para que el país se prepare.

El Ideam pronostica fuertes lluvias en la capital del país. Foto: AFP // Ideam.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, señaló que esta advertencia busca alertar a las autoridades y a las comunidades sobre un posible cambio en el comportamiento del clima en los próximos meses.

Entre los efectos que podría generar este fenómeno se encuentra una posible disminución de las lluvias en varias zonas del país, especialmente en regiones como el Caribe, la Andina y la Pacífica.



Mujer con sombrilla bajo la lluvia en Bogotá. Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, indicó que la entidad mantendrá un seguimiento constante de las condiciones climáticas y continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier cambio que se presente.

Las autoridades reiteraron que, aunque el fenómeno aún no está confirmado, el monitoreo temprano permite que las entidades del país comiencen a tomar medidas de prevención ante posibles impactos en los próximos meses.