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Blu Radio  / Nación  / Alertan por posible fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026

Alertan por posible fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026

Autoridades ambientales iniciaron monitoreo preventivo ante señales de calentamiento en el océano Pacífico que podrían afectar las lluvias en varias regiones del país.

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