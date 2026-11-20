Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron en Bogotá la captura de Kevin Alejandro Álvarez Monroy, señalado por la Fiscalía como presunto integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, con injerencia delincuencial en Villavicencio, Meta.

La captura se produjo en el aeropuerto El Dorado, luego de que Álvarez Monroy fuera extraditado desde Madrid, España, país en el que había sido ubicado mediante una circular azul de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, Álvarez Monroy haría parte de una de las denominadas ‘oficinas de cobro’ de esta estructura criminal y estaría implicado en extorsiones y otras acciones delictivas contra pobladores y comerciantes del departamento del Meta.

Clan del Golfo Foto: AFP

La Fiscalía indicó que, en las próximas horas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación presentará al detenido ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias correspondientes. Inicialmente, el ente acusador buscará imputarle el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.



La captura hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía contra esta subestructura del ‘Clan del Golfo’, a la que se le atribuye, entre otros hechos, el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario.

De acuerdo con la investigación, Nieto Calvario fue asesinado el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, ubicada en el municipio de Cabuyaro, Meta.