Un grupo de ciudadanos impidió el robo de una camioneta en el barrio La Clarita, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. Los presuntos delincuentes fueron enfrentados a botellazos por varias personas que se encontraban en un establecimiento comercial del sector, luego de que una de las víctimas lograra escapar y pedir ayuda.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y ocurrieron en las últimas horas, cuando varios hombres llegaron al lugar a bordo de otro vehículo con la intención de hurtar una camioneta Toyota de color blanco.

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De acuerdo con las imágenes conocidas por el equipo de El Ojo de la Noche, los sujetos descendieron del automóvil en el que se movilizaban y abordaron a las personas que se encontraban dentro del vehículo. Durante el asalto, una de las víctimas consiguió salir corriendo y refugiarse en un establecimiento comercial cercano.

La situación provocó la reacción de varias personas que estaban en el lugar, algunas de ellas en motocicletas. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, salieron con botellas en las manos y enfrentaron a los presuntos ladrones, quienes terminaron desistiendo del hurto y no lograron llevarse la camioneta.



Los habitantes y comerciantes de este sector manifestaron su preocupación por los constantes robos de vehículos y aseguraron que están cansados de la inseguridad. Por eso, ante este nuevo intento de hurto, decidieron intervenir para evitar que los delincuentes se llevaran otro automóvil.

Adolescente fue aprehendido por el robo de una bicicleta en Puente Aranda

Por otra parte, la Policía reportó la aprehensión en flagrancia de un adolescente de 16 años, señalado de participar en el hurto de una bicicleta en el barrio Remanso, en la localidad de Puente Aranda.

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El mayor Camilo Martínez, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, explicó que el procedimiento se llevó a cabo luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre el robo.

Según el oficial, el menor habría cometido el hurto minutos antes en compañía de otra persona. Tras recibir las voces de auxilio, las patrullas reaccionaron e interceptaron al adolescente a la altura de la calle 18 Sur.

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El joven fue dejado a disposición de la autoridad competente y posteriormente puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

El mayor Martínez también destacó que, durante lo corrido de 2026, la estación de Policía de Puente Aranda ha conseguido 951 capturas en flagrancia por diferentes delitos.