Bogotá comenzará a implementar medidas para reducir el consumo de energía en las edificaciones e instituciones del Distrito, ante la presión que enfrenta el sistema eléctrico y la llegada de la temporada seca que estará acompañada por el fenómeno de El Niño.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció, en entrevista con Noticias Caracol, que expedirá una circular para que las entidades distritales adopten una política de ahorro y planteará al Gobierno nacional y al sector privado que se sumen a este esfuerzo.

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“Vamos a expedir hoy mismo una circular en el Distrito, en lo que tiene que ver con todas las edificaciones e instituciones, para implementar una política de reducción de consumo de energía”, señaló el mandatario.

El llamado está concentrado especialmente en las horas pico que son entre las 6:00 y las 9:00 de la noche. Por lo que Galán recomendó hacer actividades como planchar o cargar carros, bicicletas y patinetas eléctricas, además de revisar el uso de iluminación y electrodomésticos en otros horarios.



Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

Según explicó el alcalde, los embalses utilizados para generación hidroeléctrica se encuentran entre un 78 % y 79 % de su nivel; sin embargo, la meta es llegar al 80 % al finalizar noviembre, antes del comienzo de los meses más secos. También aseguró que en septiembre hubo jornadas en las que la demanda de energía en Bogotá se acercó considerablemente a la oferta disponible.

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No obstante, Galán aclaró que no se ha definido un racionamiento de energía en Bogotá y que una decisión de ese tipo no depende de la Alcaldía, sino de las autoridades nacionales. Por ahora, el objetivo es reducir voluntariamente el consumo y evitar que el sistema llegue a ese escenario.

La advertencia coincide con un panorama que la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) considera crítico. Alejandro Castañeda, presidente del gremio, aseguró que el problema no está únicamente en la capacidad del país para producir energía, sino en las restricciones existentes para transportarla hasta Bogotá.

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De acuerdo con Castañeda, dos de las principales líneas que deberían reforzar la conexión de la capital registran retrasos de entre 8 y 10 años, situación que ha reducido el margen disponible para atender el crecimiento de la demanda de la energía.

El presidente de ANDEG, aseguró que desde hace más de 2 años la ciudad y municipios cercanos viven lo que él denominó un “apagón tácito”, debido a que grandes proyectos de vivienda y algunas industrias no tienen capacidad disponible para aumentar su consumo de energía.

“Si se quieren desarrollar nuevos proyectos de vivienda grandes o si la industria quiere nueva energía para ampliar sus procesos productivos, no existe esa capacidad en Bogotá hoy de hacerlo”, explicó Castañeda.

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Galán señaló que cerca del 54 % de los hogares bogotanos ya ha reducido su consumo de energía. Pero, esa disminución no se ha presentado en la misma proporción entre comercios e industrias, por lo que pidió a estos sectores sumarse al esfuerzo de ahorro durante la temporada seca.