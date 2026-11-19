Las movilizaciones convocadas para este 19 de noviembre en Bogotá escalaron a nuevos hechos de violencia en la ciudad. Uno de los puntos más críticos fue sobre la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional en donde se registraron enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública.

En un video, conocido por Blu Radio, se ve el momento en que los encapuchados empiezan a recoger piedras antes de que comiencen los enfrentamientos para luego usarlas en contra de las autoridades, al igual que para atacar algunas zonas de infraestructura en la zona.

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Son al menos cinco personas las encargadas de recoger las piedras antes de los enfrentamiento, quienes salen corriendo hacia el interior de la Universidad Nacional en donde se terminan donde todos los enfrentamientos con las fuerza pública.

Esto se ha vuelto habitual en este tipo de manifestaciones, en especial a las alturas de la Universidad Nacional en donde se dan los puntos más críticos por este tipo de situaciones y esto genera inquietud en la ciudadanía que pide a las autoridades mejorar estas afectaciones.



Decenas de personas salieron a marchar este jueves, 19 de noviembre, en una jornada de manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sindicales, movimientos sociales, estudiantes y sectores políticos.

Las movilizaciones tienen como principal motivo el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, así como las inconformidades por las medidas tributarias, los recortes presupuestales en educación y las condiciones laborales.

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Entre los principales puntos de concentración se encuentran el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way, la Universidad Nacional y la estación de Bosa, desde donde se programaron diferentes recorridos hacia el centro de la capital.