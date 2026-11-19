Durante la madrugada de este jueves, 19 de noviembre, se presentó un registro adelantado por agentes de la Sijín y la Sipol de la Policía Metropolitana de Bogotá en las facultades de Derecho y Sociología de la Universidad Nacional en su sede en Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la intervención se realizó después de que las directivas de la Universidad Nacional solicitaran un registro, tras recibir una alerta sobre una posible situación irregular en las instalaciones.

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Durante el procedimiento, los agentes encontraron pancartas, máscaras antigás, tarros de pintura y prendas que, según la información oficial, serían utilizadas para amenazar a estudiantes y cometer actos de vandalismo.

La explicación se conoce después de que la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Catalina Toro Pérez, rechazara lo que calificó como una “irrupción de la fuerza pública” en el campus.



Foto: suministrada

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, Toro aseguró que desconocía los hechos y los motivos que llevaron a la intervención, por lo que pidió a las autoridades competentes aclarar lo sucedido.

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“Desconozco los hechos ocurridos y los motivos que dieron lugar a esta intervención, por tal motivo solicito a las autoridades competentes que se aclare esta situación”, manifestó.

Confirman oficialmente las autoridades que ante una alerta recibida, las directivas de la @UNALOficial pidieron un registro que fue adelantado por agentes de la Sijín y de la Sipol adscritos a la @PoliciaBogota en los edificios de las facultades de Sociología y Derecho, en donde… https://t.co/XccX4Qx2Oz pic.twitter.com/ay6S8rezi5 — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2026

La decana también rechazó categóricamente cualquier ingreso de la fuerza pública al campus y a las instalaciones de la facultad. Advirtió que este tipo de actuaciones pueden comprometer la tranquilidad y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad.

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“Desapruebo cualquier tipo de irrupción o actuación que señale, perfile o estigmatice a nuestra comunidad”, señaló.

Finalmente, reiteró que cualquier ingreso indebido de la fuerza pública al interior del campus y de los edificios de la facultad no cuenta con el respaldo de la decanatura.