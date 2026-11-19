Bogotá vive este jueves 19 de noviembre una jornada de manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sindicales, movimientos sociales, estudiantes y sectores políticos. Las movilizaciones tienen como principal motivo el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, así como las inconformidades por las medidas tributarias, los recortes presupuestales en educación y las condiciones laborales.

Entre los principales puntos de concentración se encuentran el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way, la Universidad Nacional y la estación de Bosa, desde donde se programaron diferentes recorridos hacia el centro de la capital.

Las manifestaciones han generado afectaciones en la movilidad de distintos sectores de la ciudad, especialmente en corredores como la avenida Primero de Mayo con carrera Décima y la Autopista Sur, a la altura de Bosa. También se prevén impactos en vías como la carrera Séptima, la calle 26 y la carrera 13, además de posibles modificaciones en la operación de TransMilenio.