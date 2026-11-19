En redes sociales, Movilidad aclaró que a la hora se normaliza el paso para los buses de TransMilenio en la Troncal NQS.
Reabren las estaciones Av Eldorado, Universidad Nacional, Campin, Tigo y 7 de Agosto.
Bogotá vive este jueves 19 de noviembre una jornada de manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sindicales, movimientos sociales, estudiantes y sectores políticos. Las movilizaciones tienen como principal motivo el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, así como las inconformidades por las medidas tributarias, los recortes presupuestales en educación y las condiciones laborales.
Entre los principales puntos de concentración se encuentran el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way, la Universidad Nacional y la estación de Bosa, desde donde se programaron diferentes recorridos hacia el centro de la capital.
Las manifestaciones han generado afectaciones en la movilidad de distintos sectores de la ciudad, especialmente en corredores como la avenida Primero de Mayo con carrera Décima y la Autopista Sur, a la altura de Bosa. También se prevén impactos en vías como la carrera Séptima, la calle 26 y la carrera 13, además de posibles modificaciones en la operación de TransMilenio.
En redes sociales, Movilidad aclaró que a la hora se normaliza el paso para los buses de TransMilenio en la Troncal NQS.
Reabren las estaciones Av Eldorado, Universidad Nacional, Campin, Tigo y 7 de Agosto.
A esta hora decenas de personas caminan por la Carrera 30 en Bogotá, por cuenta de las movilizaciones convocadas para hoy que ya han afectado a 228.310 usuarios de Transmilenio. Continúan sin prestar servicio las estaciones de Av Eldorado, Universidad Nacional, Campin, Tigo y 7 de Agosto.
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