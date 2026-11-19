Un nuevo caso de hurto de vehículos se registró durante la noche en Bogotá. Esta vez, tres delincuentes armados intimidaron a una pareja en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, cuando las víctimas ingresaban su automóvil a una vivienda.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio, los hechos ocurrieron cuando los propietarios de un vehículo Mazda estaban llegando a su residencia. En ese momento, fueron sorprendidos por tres hombres que los amenazaron con armas de fuego para obligarlos a entregar el automotor.

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Los delincuentes hicieron descender a la pareja, la golpearon y posteriormente escaparon con el vehículo. El nuevo episodio de inseguridad genera preocupación entre los habitantes del sector, pues este tipo de robos continúa presentándose durante las noches y madrugadas en diferentes puntos de la capital.

Delincuentes habrían utilizado una camioneta robada en Ciudad Alsacia

Uno de los detalles que más llama la atención de este caso quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Al revisar las imágenes, se habría establecido que los tres responsables llegaron al lugar en una camioneta blanca que, presuntamente, había sido hurtada a comienzos de esa misma semana en el barrio Ciudad Alsacia, en inmediaciones de la calle 13 con avenida Boyacá.



Este vehículo estaría relacionado con otro caso de hurto denunciado recientemente por el Ojo de la Novhe. En aquella oportunidad, un hombre que se dirigía a una cita médica acompañado de su esposa fue interceptado por delincuentes en horas de la madrugada, después de las 4:00 a. m., en el occidente de Bogotá.

Según la información conocida, los responsables llegaron en una camioneta blanca, de la que descendieron tres hombres para cometer el asalto. Después de apoderarse de otro automotor, escaparon en dirección al sur de la ciudad.

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La coincidencia entre ambos episodios apunta a que los delincuentes estarían utilizando vehículos hurtados para movilizarse y cometer nuevos robos en diferentes sectores de Bogotá.

Tras este nuevo hecho de inseguridad, las víctimas manifestaron su preocupación por la manera en que operan estas estructuras delincuenciales y cuestionaron la falta de resultados frente a los reiterados casos de hurto de automotores.

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Entre las inquietudes que plantean está la circulación de vehículos robados que posteriormente son utilizados para cometer otros delitos, así como el hecho de que los responsables porten armas de fuego y continúen actuando sin ser detectados en los controles de las autoridades.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Nueva Marsella, los habitantes de Kennedy vuelven a expresar su preocupación por la inseguridad y el riesgo al que están expuestos cuando llegan a sus viviendas, incluso en momentos en los que intentan ingresar sus vehículos a sus propios garajes.