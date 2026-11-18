El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno trabaja en alternativas para respaldar a los comerciantes de San Victorino, en Bogotá, luego del incendio que afectó varios establecimientos del sector durante la madrugada del lunes festivo.

El mandatario también invitó a los ciudadanos a visitar nuevamente esta zona comercial y realizar sus compras en los negocios que resultaron afectados por la emergencia. Según explicó, el movimiento de clientes será importante para contribuir a la recuperación de las familias que dependen de estas actividades económicas.

Publicidad

“A mis queridos comerciantes de San Victorino les quiero decir: ¡No están solos! Sé que detrás de cada negocio hay años de sacrificio, familias enteras y sueños construidos con esfuerzo”, expresó De La Espriella.

El anuncio se produjo en medio de un llamado a respaldar la actividad comercial del sector, con el propósito de que los negocios puedan continuar atendiendo al público y recibir compradores.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cuántos establecimientos resultaron afectados por el incendio en San Victorino?

Publicidad

La emergencia se registró durante la madrugada del lunes festivo y dejó daños en cerca de 25 establecimientos comerciales de los 730 que conforman el Gran San.

Aunque el incendio afectó una parte de los negocios del complejo comercial, las consecuencias alcanzaron a comerciantes que dependen de sus locales para sostener a sus familias y mantener sus actividades económicas.

Publicidad

Además de anunciar que trabaja en opciones de apoyo, el mandatario pidió a los habitantes de Bogotá no dejar de visitar San Victorino y mantener sus compras en los establecimientos de esta zona.

“Desde mi Gobierno estamos trabajando en alternativas para apoyar su recuperación, pero hoy quiero hacerles un llamado a todos los bogotanos: visitar San Victorino, recorrer sus locales, conocer sus productos y comprarles”, manifestó.

El presidente también destacó el impacto que puede tener el regreso de los compradores para los comerciantes afectados por el incendio.

Publicidad

“Cada compra es una mano tendida, cada cliente es una esperanza y cada peso que llega a estos negocios ayuda a levantar a una familia”, concluyó.