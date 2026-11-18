Un padre de familia fue atacado y golpeado con un arma de fuego durante el robo de su camioneta en el barrio Ciudad Alsacia, Kennedy, al occidente de Bogotá. El hombre esperaba a su esposa cuando fue abordado por varios sujetos que llegaron en otro vehículo y, en cuestión de segundos, lo intimidaron para robarle sus pertenencias y el automotor.

El caso tuvo lugar en inmediaciones de la calle 13 con avenida Boyacá. Un familiar de la víctima habló con Edward Porras, de ‘Ojo de la Noche’, y señaló que los responsables llegaron en una camioneta Toyota y atacaron al hombre antes de huir en el vehículo robado, en cuyo interior también había computadores y un celular.

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“Mi papá salió a esperar a mi mamá y justo cuando él ya iba saliendo, llegaron unos tipos en una camioneta, era una Toyota. Abordaron a mi papá y le pegaron como con la pistola, con el revólver en la cara”, contó el hijo de la víctima.

Según el relato, el robo duró entre 10 y 15 segundos. Los delincuentes se llevaron la camioneta y los objetos que estaban en su interior.



Por su parte, Porras también habló con otros residentes de Ciudad Alsacia, quienes afirmaron que los robos no ocurren únicamente en la madrugada, sino que también han identificado hechos similares durante la noche y al amanecer.

#OjoDeLaNoche:



-Asalto masivo en el barrio Quinta Paredes

-A hombre le robaron el carro cuando iba para una cita médica

-Capturan a responsables de secuestro

-Allanamientos en San Andresito de la 38



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¿Qué denuncian los habitantes de Ciudad Alsacia por los robos?

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Uno de los residentes señaló que la situación tiene atemorizada a la comunidad, en especial a quienes deben salir o movilizarse en sus vehículos durante la noche.

“La comunidad se siente atemorizada en salir en sus vehículos, de pronto a una alta hora de la noche”, afirmó. También señaló que la extensión del sector dificulta la presencia permanente de la Policía.

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El habitante agregó que los hurtos se han presentado incluso cuando las familias salen temprano de sus viviendas. Según explicó, a través de las cámaras de seguridad han observado a personas que son víctimas de robos entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, cuando salen a llevar a sus hijos a las rutas escolares.

Por eso, los residentes pidieron aumentar los patrullajes e instalar un móvil policial en el sector de la calle 13.

Operativo aduanero en San Andresito de la 38

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En otro hecho reportado por Edward Porras durante la madrugada, la Policía Fiscal y Aduanera adelantó un operativo contra el contrabando en San Andresito de la 38, en el centro-occidente de la capital.

El procedimiento comenzó sobre la 1:00 de la mañana. Las autoridades informaron que encontraron mercancía sin documentos que acreditaran su procedencia. Los productos incautados fueron trasladados en camiones a la estación de Policía de Puente Aranda, mientras esperaban la llegada de comerciantes que pudieran presentar los soportes correspondientes.