En la tarde de este martes, 17 de noviembre, se complicó la movilidad y operación de TransMilenio en la Calle 26 por cuenta de un articulado que se varó mientras intentaba hacer un retorno en el carril exclusivo del sistema de transporte público de Bogotá.

En un video captado por un transeúnte se puede apreciar cómo el bus, cerca a la Universidad Nacional, no alcanzó a dar el giro completo y terminó ocupando ambos sentidos de la calzada, generando que el sistema en esta troncal colpasara.

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Esto generó un problema de movilidad por la alta congestión en el cruce de la Avenida El Dorado con carrera 33. La situación afectó la operación de Transmilenio en ambos sentidos.

Por eso, algunos usuarios decidieron bajarse de los buses y caminar para intentar llegar a sus destinos en plena hora pico en la capital, cuando la mayoría de ciudadanos ya terminaron sus jornadas laborales y de estudio.



"Recomendamos a nuestros usuarios no despresurizar las puertas de los buses ni caminar sobre la vía, ya que estas acciones ponen en riesgo su integridad y la de los demás", reportó TransMilenio a través de su cuenta de X.