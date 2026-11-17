La movilidad por la Calle 80 volvió a complicarse en la tarde de este martes, 17 de noviembre. El trancón por este importante corredor vial de Bogotá afectó a los barrios aledaños, generando congestión.

Se acuerdo con la Secretaría de Tránsito, esta vía se vio afectada por dos situaciones, lo que ha ocasionado que los conductores tengan que aguantar complicaciones en su desplazamiento tanto para ingresar como para salir de la capital del país por esta zona.



Varado y evento

Después de las 3:30 de la tarde, se confirmó que un camión varado en la Autopista Medellín, exactamente en el kilómetro 1 en el sentido oriente - occidente, afectó el pasó de los vehículos.

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Además, un evento en el Coliseo MedPlus también ha generado congestión y represamiento de vehículos en la salida de Bogotá.

Así las cosas, en ambos sentidos se presentan afectaciones en esta importante vía. Por eso, los usuarios en redes sociales han expresado su malestar por un nuevo trancón en la Calle 80, pues, según afirman, esto retrasa su recorrido durante varias horas.



@Bogota @BogotaTransito les quedó grande la calle 80, todos los días trancón de hasta 2 horas!!!! — Di.EGO (@diegoguti_a) November 17, 2026

Jueputa, otra vez? Todos los días entre semana ha sido un suplicio la Calle 80 — Santiago Reyes 🌎 (@SR433_20) November 17, 2026