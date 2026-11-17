La gerente del centro comercial Gran San, Claudia Vega, se pronunció sobre las hipótesis alrededor del incendio ocurrido en la madrugada del lunes festivo en el centro de Bogotá, emergencia que dejó afectaciones en cerca de 25 de los 730 establecimientos del complejo. Consultado en Meridiano Blu sobre la posibilidad de que existieran manos criminales detrás de la conflagración, la directiva descartó emitir juicios anticipados y pidió esperar el informe oficial del Cuerpo Oficial de Bomberos.



¿Hubo manos criminales detrás del incendio en el Gran San de Bogotá?

De acuerdo con lo expresado por Vega, la administración del centro comercial aún no cuenta con un dictamen técnico que determine el origen exacto del fuego registrado pasada la una de la mañana. Frente a la pregunta directa sobre si consideran que el hecho fue provocado por manos criminales, la gerente enfatizó que la prioridad es aguardar el cierre de las pesquisas oficiales.

"No, no, seríamos muy responsables en hacer ese tipo de afirmaciones. Hay que esperar las investigaciones y ya con eso podríamos darles un comunicado oficial", afirmó Vega. Según se informó en el espacio periodístico tras la visita del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, las autoridades estiman que los primeros resultados técnicos de la investigación podrían conocerse este viernes.

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La emergencia impactó principalmente una zona del segundo piso en la parte trasera del inmueble, donde funcionan negocios de confección y venta de ropa. Comerciantes afectados relataron a Blu Radio la incertidumbre por las pérdidas materiales, señalando que varios locales carecían de pólizas de seguro vigentes y que de su actividad dependen talleres satélite y madres cabeza de hogar en distintos sectores de la capital.

¿Qué medidas adoptó el centro comercial y cómo operará el comercio?

Mientras los peritos culminan las inspecciones en los cerca de 20 a 25 locales que permanecen acordonados, la gerencia confirmó que el Gran San reabrió sus puertas desde las 9:00 a. m. para permitir el funcionamiento del resto de los 730 establecimientos. Asimismo, Vega ratificó que la tradicional jornada de "madrugón" se realizará con normalidad a partir de la 1:00 a. m. para impulsar las ventas de la temporada decembrina.



Para mitigar el impacto económico en los locatarios que perdieron su inventario y apoyar la reactivación, la administración y el Distrito implementaron las siguientes acciones:

