Un hueco escondido en el techo de un establecimiento comercial era utilizado para ocultar celulares, lejos de la vista de quienes llegaban a comprar o revisar estos dispositivos. Allí, en medio de un operativo en San Victorino, las autoridades encontraron 23 teléfonos, nueve de ellos reportados como hurtados. Este fue uno de los hallazgos más llamativos de una ofensiva contra el hurto en Bogotá que dejó 178 dispositivos electrónicos incautados y ocho establecimientos sellados en diferentes sectores de la ciudad.

La jornada fue adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, que llegaron hasta varios puntos comerciales de la capital donde, según las investigaciones, denuncias y seguimientos, algunos establecimientos podrían estar facilitando la venta de celulares y otros equipos tecnológicos hurtados. Los operativos se concentraron en la Calle 13, San Victorino, la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe, Las Nieves y El Lago, en Chapinero, con el propósito de identificar los lugares donde estarían recibiendo, escondiendo o comercializando elementos hurtados.

Uniformados de la Policía Nacional inspeccionan un establecimiento comercial en Bogotá durante los operativos que permitieron recuperar más de 150 celulares robados que eran vendidos en locales de la ciudad. Suministrada.

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Uno de los procedimientos que más llamó la atención ocurrió en San Victorino, reconocido por su actividad comercial y la compra y venta de dispositivos electrónicos. Durante la inspección de uno de los locales, los investigadores de la SIJIN descubrieron un hueco en el techo que funcionaba como una especie de caleta para esconder celulares. Al revisar este espacio encontraron 23 equipos, de los cuales nueve tenían reporte de hurto, un hallazgo que dejó en evidencia las estrategias utilizadas para ocultar estos dispositivos y evitar que fueran encontrados durante los controles.

En la misma Calle 13 también fue intervenido otro establecimiento comercial que ya había sido objeto de un operativo liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo. En esta oportunidad, las autoridades llegaron hasta el lugar luego de recibir denuncias y adelantar investigaciones y seguimientos sobre la posible venta de celulares de dudosa procedencia. Aunque el establecimiento estaba solo cuando llegaron los uniformados, los investigadores ingresaron y retiraron 15 dispositivos electrónicos que quedaron a disposición de las autoridades para revisar su origen y establecer si existían irregularidades. El local fue cerrado y, en total, las intervenciones realizadas en este sector dejaron 70 dispositivos incautados.



La ofensiva continuó en la zona de tolerancia de Santa Fe, donde las autoridades encontraron cinco celulares que tenían reporte de hurto y otros diez que presentaban modificaciones. En medio de estas inspecciones fueron retirados 60 teléfonos que quedaron bajo custodia de los investigadores, quienes deberán establecer su origen y si estaban relacionados con actividades ilegales.

Por su parte, en El Lago, en la localidad de Chapinero, fueron incautados 18 celulares porque los administradores de los establecimientos no pudieron demostrar su origen ni acreditar que su comercialización fuera legal. Como resultado de estas intervenciones también se ordenó el cierre de siete establecimientos comerciales. Mientras tanto, en el sector de Las Nieves, las autoridades retiraron 12 computadores como parte de las acciones para evitar que equipos tecnológicos de dudosa procedencia lleguen al mercado.

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A estos resultados se suma otro procedimiento en el barrio Santa Fe, donde durante la inspección de un casino que funcionaba de manera ilegal fueron recuperados ocho celulares.

Funcionarios de la Alcaldía de Bogotá inspeccionan establecimientos de venta de celulares y accesorios tecnológicos durante operativos de control contra la comercialización de teléfonos robados en la ciudad. Suministrada.

Al cierre de la jornada, el balance fue de 156 celulares y 22 computadores incautados, para un total de 178 dispositivos electrónicos, además de ocho establecimientos sellados. Estas acciones hacen parte de la estrategia Lucha contra el crimen, incluida en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, con la que se busca afectar las ganancias de las redes delincuenciales y cerrarles el paso a quienes reciben o venden elementos hurtados.

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Las autoridades anunciaron que los operativos y controles continuarán en diferentes sectores de Bogotá para identificar nuevos puntos de comercialización ilegal y evitar que estos establecimientos se conviertan en espacios para vender equipos robados.