El incendio que colapsó gran parte del Gran San, ubicado en el centro de Bogotá, en la madrugada del lunes festivo, ha despertado preocupación entre los comerciantes, pues afectó a 22 locales comerciales que se preparaban para recibir diciembre, la temporada con mayor flujo comercial del año.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que logró controlar el fuego para evitar que las llamas se extendieran a otros locales del centro comercial. Ahora, los propietarios revisan cómo enfrentar la difícil situación y las pérdidas económicas tras el incendio.

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Entre ellos está Ingrid, comerciante que lleva 18 años en el Gran San y que todavía no sabe qué ocurrió con su negocio. En entrevista con Blu Radio, contó que no ha podido ingresar al establecimiento para revisar el estado de la mercancía ni determinar cuánto perdió.

“Esta es la hora que yo no he podido entrar a mi local, no sé cómo está, no tengo ni idea de qué perdí. O sea, no tengo nada en este momento”, relató.



Incendio en Gran San X: @BomberosBogota

¿Qué pasó con el local de Ingrid tras el incendio del Gran San?

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La comerciante explicó que un vecino la llamó alrededor de las 4:30 de la mañana para avisarle de la emergencia. Cuando llegó al centro comercial, encontró restricciones de ingreso porque su establecimiento estaba en una de las zonas más afectadas y existía riesgo de caída del techo.

“Fue un momento de incertidumbre, demasiado miedo, porque igual no podíamos entrar”, recordó.

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Ingrid tiene una marca de ropa para mujer, con prendas como bodies, blusas y pantalones con pedrería. Su local está ubicado en el segundo piso, en la parte trasera del centro comercial. Aunque todavía no conoce el estado del establecimiento, dijo que los negocios vecinos quedaron completamente destruidos.

“El mío, como era de vidrio, todavía no se ve nada porque está totalmente negro. No sé qué hay adentro”, afirmó.

También señaló que no cuenta con un seguro para su mercancía. Según explicó, intentó asegurar el establecimiento en varias ocasiones, pero no consiguió que una aseguradora aceptara hacerlo.

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¿A cuántas personas afecta la pérdida del negocio de Ingrid?

El negocio de Ingrid no depende únicamente de las ventas en el local. La comerciante explicó que trabaja con cerca de 10 talleres satélite en Bogotá, entre ellos algunos ubicados en el sector del Bosque Popular. Su actividad involucra aproximadamente a 18 madres cabeza de hogar.

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“Nosotros necesitamos toda la mercancía acá. En este momento yo no tengo más que lo que están produciendo las fábricas”, explicó sobre el inventario que tenía en el establecimiento.

La temporada de fin de año representaba una oportunidad para recuperar parte de las ventas, después de varios años de dificultades económicas. “Venimos no solo de un año, venimos de tres, cuatro años en declive más o menos”, señaló.

Ingrid esperaba que diciembre ayudara a responder por las obligaciones del negocio. “Debemos bancos, debemos préstamos, tenemos muchas personas detrás”, contó. Y agregó que tenía la expectativa de recuperar parte de lo perdido durante el año: “Teníamos la fe intacta de que íbamos a poder salvar algo de este año con esta temporada y pues pasa esto”.

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Mientras tanto, los comerciantes esperan mirar qué pueden rescatar de cara a la temporada decembrina que se avecina.