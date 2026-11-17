Este martes 17 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy afecta a las placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0. La restricción vehicular se aplicará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría Distrital de Movilidad. La medida busca mejorar el flujo vehicular en la ciudad, reduciendo la cantidad de automóviles particulares en las calles durante el día.

Pico y placa en Bogotá este martes

Hoy, los vehículos particulares cuya placa finalice en 6, 7, 8, 9, o 0 no podrán circular por las vías de Bogotá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.. Esta restricción abarca todas las zonas de la capital y tiene como objetivo aliviar el tráfico en las horas pico. Los conductores deben estar atentos y respetar la normativa para evitar sanciones.

Publicidad

Sanciones por incumplimiento

En caso de infringir la norma de pico y placa Bogotá hoy, los conductores estarán sujetos a multas económicas que pueden ser onerosas, aunque no se especificaron las cantidades exactas en las fuentes consultadas. Además, los vehículos inmovilizados representan un inconveniente significativo para los infractores. Para evitar sanciones, se recomienda verificar el cronograma de placas vigente y planificar de acuerdo a las restricciones del día.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para este martes, se sugiere a los conductores de vehículos particulares que utilicen alternativas de movilidad como el transporte público, bicicletas o servicios de car-sharing. Los taxis también tienen restricciones, y solo pueden circular los que no terminen en 5 o 6, entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. Las motocicletas y vehículos eléctricos están exentos de la medida de pico y placa, facilitando el desplazamiento en la ciudad.



Para mañana miércoles, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, y 5 estarán restringidas. Es importante planificar sus desplazamientos y tomar en cuenta las restricciones vehiculares para evitar infracciones y contribuir a una movilidad eficiente en la ciudad.