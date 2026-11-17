La movilidad en Bogotá durante el plan retorno del pasado festivo del 16 de noviembre dejó un balance de tranquilidad, debido al bajo flujo vehicular que recibió la capital. Sin embargo, mientras esto ocurría, la Policía capturó a tres hombres que se hacían pasar por integrantes de la Sijín para cometer robos en la ciudad.

De acuerdo con lo reportado por Edward Porras, del ‘Ojo de la Noche’, los hombres fueron capturados por uniformados de la Policía al norte de Bogotá. Los sospechosos habrían detenido a un ciudadano con el argumento de que adelantaban un procedimiento policial y, durante la supuesta inspección, le hurtaron una cadena de oro avaluada en más de $10 millones.

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El procedimiento se llevó a cabo en la zona de la autopista Norte, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre un vehículo que, al parecer, tenía las placas alteradas. Uniformados de la estación de Policía de Usaquén hicieron seguimiento al automotor y a sus ocupantes.

Cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los policías, emprendieron la huida. Sin embargo, mediante un plan candado, los uniformados lograron interceptarlos cuadras más adelante.



De acuerdo con el reporte policial, los tres hombres estarían relacionados con el hurto de la joya y habrían utilizado una falsa identificación como funcionarios de la Sijín para acercarse a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

Nuevos vehículos de Policía en Bosa // Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

¿De qué delitos son señalados los tres hombres capturados?

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Los capturados quedaron vinculados a una investigación por los presuntos delitos de hurto, falsedad marcaria y usurpación de funciones públicas. Durante el procedimiento, la Policía recuperó la cadena de oro e inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y permanecen en la URI de Paloquemao, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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Las autoridades también buscan establecer si hay más personas afectadas por esta modalidad de robo e hicieron un llamado a posibles víctimas para que denuncien y entreguen información que permita fortalecer la investigación.

¿Cómo estuvo la movilidad en Bogotá durante el puente festivo?

En el balance del plan retorno, las autoridades reportaron poco flujo vehicular en el norte y occidente de Bogotá. En el sur tampoco se registró un ingreso significativo de vehículos hasta la medianoche.

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Los controles de tránsito se mantuvieron hasta las 12:30 de la madrugada, con prioridad para los automotores que ingresaban desde Cundinamarca por el corredor de Soacha.

Por otra parte, en la vía entre Melgar y Bogotá se presentó una emergencia cuando un vehículo se recalentó y terminó incendiado después de que el conductor se estacionara. No hubo personas lesionadas.

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En otro hecho reportado durante la madrugada, un hombre fue asesinado en Kennedy por un sujeto que se movilizaba en motocicleta y le disparó en dos ocasiones. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar al responsable.