Advierten a viajeros por lluvias: así estará el clima en Bogotá durante el festivo

Los viajeros que tienen previsto el regreso a Bogotá durante este lunes festivo, 16 de noviembre de 2026, deberán estar atentos a los cambios en las condiciones del tiempo. El pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) señala que se esperan lluvias en diferentes sectores de la ciudad, principalmente durante la tarde, por lo que se recomienda tener en cuenta el estado del clima al organizar recorridos y actividades al aire libre.

De acuerdo con el reporte, la madrugada tendrá cielo mayormente nublado y ambiente seco. La temperatura mínima será de 9 grados Celsius, por lo que se espera una mañana fría en la capital. Durante las primeras horas del día habrá intervalos de cielo parcialmente y ligeramente nublado, con posibilidad de lloviznas en algunas localidades.

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¿En qué localidades de Bogotá se esperan lluvias este lunes festivo?

En la mañana, las lloviznas podrían presentarse en Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Sin embargo, las condiciones cambiarían durante la tarde, cuando se prevé cielo parcialmente nublado y precipitaciones de distintas intensidades.



Según el IDIGER, las localidades con mayor probabilidad de lluvia durante ese periodo son Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero. La temperatura máxima estimada para la jornada es de 22 grados Celsius.

Estas variaciones deben tenerse en cuenta al planear desplazamientos, especialmente para quienes tienen actividades programadas en diferentes puntos de la ciudad o prevén salir durante el puente festivo.

Más de 70 mil vehículos se movilizaron por las vías del Atlántico durante puente festivo. Foto: Blu Radio.

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¿Cómo consultar el estado del clima en tiempo real?

Los ciudadanos pueden consultar los mapas interactivos del Sistema Alerta Bogotá (SAB) para verificar las condiciones meteorológicas en el sector de su interés. Para hacerlo, deben ingresar a mapas.bogota.gov.co y seleccionar la capa de lluvias. Allí podrán revisar si se registran precipitaciones en su barrio o en el lugar al que se dirigen.

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El IDIGER también recordó que la presencia del fenómeno de El Niño durante 2026 no significa que Bogotá esté libre de lluvias. Aunque este evento suele asociarse con una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas promedio, durante octubre y parte de noviembre todavía pueden presentarse lloviznas, fuertes vientos e incluso granizadas.

Por eso, consultar los reportes antes de salir puede ayudar a organizar los recorridos y tomar precauciones ante posibles cambios del tiempo.