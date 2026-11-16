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Violento robo en Bogotá dejó a una familia sumida en el pánico tras escuchar disparos

Los delincuentes interceptaron el vehículo cuando sus ocupantes llegaban a su vivienda en el barrio Bonanza.

Familia aterrorizada por robo armado
Familia aterrorizada por robo armado
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Una familia fue víctima de un robo a mano armada en el barrio Bonanza, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado 11 de noviembre, cuando varios hombres que se movilizaban en otro vehículo les bloquearon el paso para robarles el carro y sus pertenencias.

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Según la información conocida inicialmente sobre el caso, los delincuentes habrían seguido a las víctimas antes de interceptarlas. Durante el robo, los sujetos habrían utilizado armas de fuego y realizado varios disparos para intimidarlas y obligarlas a descender del vehículo.

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La situación desató momentos de pánico entre los familiares, quienes intentaron protegerse mientras los hombres los amenazaban. Una de las mujeres forcejeó con uno de los delincuentes para evitar que se llevara su bolso; sin embargo, el hombre logró quitárselo por la fuerza. Después de apoderarse del vehículo y las pertenencias de la familia, los responsables huyeron del lugar.

Tras el robo, los residentes del sector alertaron a las autoridades. Posteriormente, la Policía llegó para atender a las víctimas e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

De acuerdo con la información conocida, las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para establecer la ruta de escape e identificar a los responsables.

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Víctimas revelan cómo ocurrió el robo en Bonanza

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Yuliana Flores, una de las afectadas, relató cómo vivió el momento en que los hombres las abordaron para robarles el vehículo. La mujer afirmó que escuchó disparos y que su primera reacción dentro del carro fue agacharse para evitar que algún proyectil la alcanzara.

“Lo primero que yo escuché fue ‘bájense’ y ahí ya… o sea, como que mi primera reacción fue que ellos empezaron a disparar y yo me agaché porque yo dije: ‘Pues de pronto se atraviesa una bala o algo por la ventana’”, contó a CityTV.

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La mujer también expresó su preocupación por la situación de seguridad que enfrenta Bogotá y el temor que, según ella, sienten los ciudadanos al movilizarse por la ciudad, ya sea en carro o a pie.

“De verdad ya da miedo salir a la calle en cualquier modalidad, o sea, caminando, en un vehículo, en todo”, manifestó.

El caso se suma a los hechos de inseguridad reportados por habitantes de Engativá y vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad para quienes se movilizan por las calles de la capital.

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