Amantes del chocolate, alisten el paladar: Bogotá tendrá tres días de catas, postres y experiencias

El chocolate es uno de esos alimentos que difícilmente pasa desapercibido. Su sabor, aroma y variedad de presentaciones lo convierten en un ingrediente versátil que puede disfrutarse en bebidas calientes, postres, dulces y hasta preparaciones saladas. Además, detrás de cada producto de chocolate hay un proceso que comienza con el cultivo del cacao, un fruto que tiene un papel importante en la economía y la tradición agrícola de Colombia.

Precisamente, para quienes disfrutan de este alimento y quieren conocer más sobre su producción, transformación y diferentes usos, Bogotá tendrá una nueva edición de Chocoshow, una feria que reunirá a productores, emprendedores y amantes del cacao en un mismo escenario.

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Bogotá tendrá tres días de catas, postres y experiencias

La octava edición de Chocoshow se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre de 2026 en Corferias, en Bogotá. El evento, organizado por Corferias y la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), busca destacar el valor del cacao colombiano y acercar a los visitantes a las diferentes etapas de producción, desde el cultivo y la cosecha hasta la elaboración de chocolates.

Durante los tres días, los asistentes podrán participar en diferentes experiencias. Una de ellas será Chocokids, un espacio diseñado para que los niños conozcan el origen del chocolate mediante juegos, retos y actividades interactivas. Allí habrá propuestas como la carrera del chocolate, 'Misión cacao: rumbo a la historia' y mini catas.



Otra de las actividades será la Ruta del Cacao, un recorrido por diferentes estaciones que permitirá conocer cómo se transforma el grano en chocolate. La experiencia también incluirá degustaciones para que los visitantes puedan descubrir los sabores y características de este producto.

La feria contará con catas dirigidas por expertos de Fedecacao, demostraciones gastronómicas en vivo, talleres y espacios llamados Momentos del Cacao, en los que se mostrarán distintas formas de preparación y combinación del chocolate colombiano.

El cacao se convierte en fuente de economía colombiana Foto: Suministrada

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Además, uno de los atractivos será una escultura monumental de aproximadamente dos metros de altura, elaborada con más de 350 kilos de chocolate. La obra, denominada 'El latido de 65.000 corazones cacaoteros', fue creada por el chef y escultor Andrés Espinosa y tendrá luces, sonidos de las selvas cacaoteras y proyecciones audiovisuales.

Los visitantes también encontrarán una muestra comercial con productos como bombones, barras de chocolate, postres, repostería, chocolate de mesa y otras preparaciones elaboradas por productores y emprendedores.

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Fechas, horarios y precios de entrada a Chocoshow 2026

Quienes estén interesados en asistir a esta feria podrán ir durante el último fin de semana de noviembre. Estos son los datos que deben tener en cuenta:

