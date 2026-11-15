Bomberos de Cundinamarca alertan colapso vial en la calle 80 durante eventos en el Coliseo MedPlus

Los problemas de movilidad que se presentan en la calle 80 y la Autopista Medellín durante los eventos masivos en el Coliseo MedPlus, ubicado en jurisdicción de Cota, encendieron las alertas de los Bomberos de Cundinamarca.

A través de una carta, el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos, puso en conocimiento de diferentes autoridades las afectaciones que se registran de manera reiterada en este corredor vial y solicitó la implementación de medidas correctivas y planes de contingencia.

La preocupación se centra en las congestiones que se presentaron durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, cuando el concierto de Calvin Harris y el evento Stream Fighters, realizados en el Coliseo MedPlus, provocaron represamientos vehiculares que se prolongaron durante varias horas.

Publicidad

Según el documento, la situación dejó a miles de ciudadanos atrapados en uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá, Cota y otros municipios de la Sabana de Occidente. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes para los organismos de socorro fue que ambulancias, máquinas de bomberos y vehículos de atención de emergencias tampoco pudieron avanzar debido al bloqueo de la vía.

El capitán Farfán advirtió que esta problemática no corresponde a un hecho aislado, sino a una situación reiterada que evidencia dificultades en la planeación y coordinación del tráfico antes y después de los espectáculos.



Ante este panorama, la institución pidió a las autoridades de movilidad, tránsito y gestión del riesgo de Bogotá y Cundinamarca, así como a la Alcaldía de Cota, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Sabana de Occidente, adoptar acciones para evitar que estos escenarios vuelvan a afectar la movilidad y la atención de emergencias.

Una de las principales solicitudes está dirigida a la Alcaldía de Cota y a los consejos de gestión del riesgo. Les piden que los permisos para futuros eventos masivos en el Coliseo MedPlus estén condicionados a la aprobación y el cumplimiento de planes de manejo de tránsito que involucren a las diferentes jurisdicciones.

Publicidad

Estos planes, según la propuesta, deberían contemplar la apertura anticipada de puertas, el ingreso y salida escalonados de los asistentes y la disponibilidad de zonas de parqueo suficientes para evitar que los vehículos ocupen o bloqueen la calzada de la vía nacional.

También solicitaron a las secretarías de Movilidad de Bogotá y Cundinamarca, a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y a la ANI implementar puestos de mando unificado viales antes de cada espectáculo, con presencia permanente de agentes de tránsito.

Publicidad

La intención es garantizar un corredor exclusivo para los vehículos de emergencia en ambos sentidos: Bogotá-Cota y Cota-Bogotá.

Adicionalmente, pidieron a la Personería de Cota y al Ministerio de Transporte ejercer vigilancia y control para verificar que las autoridades y los organizadores de los eventos cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad y mitigación del impacto vial.