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Anuncian 100 becas para estudiar pregrado, maestría y doctorado en Bogotá: así puede inscribir

La nueva convocatoria busca facilitar el acceso a formación de calidad mediante programas virtuales. Conozca los detalles.

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Educación virtual //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Los habitantes de Bogotá tendrán una nueva oportunidad para acceder a programas de educación superior. EDUCA EDTECH, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, anunció la apertura de una convocatoria de 100 becas para cursar estudios de pregrado, maestría y doctorado.

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El anuncio se realizó durante el Congreso de la Bogotaneidad, escenario en el que también se llevó a cabo la entrega de más de 100 becas a ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades académicas y laborales.

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La nueva convocatoria busca facilitar el acceso a formación de calidad mediante programas virtuales, una modalidad que permite a los estudiantes organizar sus horarios y combinar sus responsabilidades personales y laborales con sus actividades académicas.

De acuerdo con EDUCA EDTECH, actualmente más de 400 estudiantes en Bogotá hacen parte de esta comunidad educativa, resultado de las alianzas institucionales que buscan ampliar las posibilidades de formación para los ciudadanos.

Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de EDUCA EDTECH, destacó que la entrega de las primeras becas y el lanzamiento de una nueva convocatoria hacen parte del compromiso de la organización con el desarrollo del talento y la generación de oportunidades en la capital.

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La iniciativa busca que más personas puedan avanzar en sus proyectos educativos, fortalecer sus perfiles profesionales y acceder a herramientas de formación que contribuyan a su crecimiento.

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¿Cómo inscribirse a las nuevas becas en Bogotá?

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria de 100 becas para programas de pregrado, maestría y doctorado pueden consultar la información y realizar su proceso de inscripción a través de la página web www.alcaldiascol.com.

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La alianza entre EDUCA EDTECH y la Secretaría Distrital de Gobierno busca continuar ampliando el acceso a la educación superior y promover alternativas de formación para los habitantes de Bogotá.

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